اسامی بازیکنان محروم هفته بیست و سوم اعلام شد/ نام کرار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اسامی محرومان هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد. طبق فهرست سازمان لیگ بازیکنان زیر از حضور در تیم‌های خودشان برای هفته آینده محروم هستند:

محمد نوری و مایکل اومانیا (پرسپولیس)، اکبر صادقی و ایکو براهیچ (پدیده مشهد)، امید ابراهیمی (استقلال)، جی‌لوید ساموئل (پیکان)، آندره پیمنتا (گسترش فولاد)، فرزاد حاتمی (ملوان)، موسی کولیبالی (استقلال خوزستان)، بهادر عبدی (راه‌آهن)، حمزه حدادی (نفت مسجدسلیمان)، ایوب کلانتری (صبای قم) و ماتیاس دکو نقیاس (فولاد خوزستان).

جاسم کرار بازیکن استقلال تهران هم با حکم کمیته انضباطی محروم است که این محرومیت در لیست محرومان هفته بیست و سوم لیگ برتر دیده نمی‌شود!