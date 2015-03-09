مسئولیت هلال احمر در شرایط سخت بسیار حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با شورای اداری جمعیت هلال احمر گلستان، افزود: مسئولیت هلال احمر حساس و در شرایط خاص قابل توجه است زیرا اگر در شرایط بحرانی برای لحظه ای غافل شویم آسیب هایی ایجاد می شود که قابل جبران نیست از این جهت باید در ظریفت ها حساس باشیم.

وی با بیان این نکته که اقدام مجموعه هلال احمر پیش بینی و برنامه می خواهد، اظهار کرد: به دلیل به لحظه بودن اقدامات هلال احمر، این کار ظرفیت علمی، تجربی و روحی خاصی را می طلبد.

استاندار گلستان از وجود تجهیزات برای کمک رسانی به مردم در شرایط سخت و بحرانی اظهار رضایت کرد و گفت: درست است که تجهیزات راهکاری برای رفع مشکلات است اما داشتن برنامه و افقی مشخص به این امر بیشتر کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: امیدوارم که عملیات ها را به نقشه راه ملموس تبدیل کنید و در آینده به شاخص کمی تبدیل شود چراکه این موضوع راهگشا خواهد بود تا آدم دل نگرانی برای شرایط خاص نداشته باشد چراکه ما استان حساس، حادثه خیر هستیم.

صادقلو خاطر نشان کرد: فرهنگ ما به گونه ای پیش می رود که نگران آینده هستیم دریک افق ۲۰ ساله و شاید زودتر ۷ میلیارد متر مکعب آب شرب کشاورزی و صنعتی نیاز است درحالی که ۲و نیم میلیارد مترمکعب به عبارتی آب سطحی موجود است و این شرایط را برای ما حساس ترمی کند.

وی خواستار رصد موارد علمی و بروز رسانی اطلاعات مجموعه هلال احمر گلستان شد و اذعان کرد: کهنه کار کردن و سنتی کار کردن را کنار بگذارید. امداد و نجات یک ماهیت بزرگ پدافدی دارد و به تجهیزات روز باید مجهز باشد.

وی از فعالیت تشکل های دولتی در مجموعه هلال احمر اظهار خرسندی کرد و افزود: در دایره کار شما NGOاقبال زیادی دارد اما باید این امر به گونه ای مدیریت شود تا از آسیب ها و آفت ها که گاهی در این موارد پیش می آید در امان باشد.

صادقلو با تاکید بر این نکته که تشکل های دولتی نیاز به مدیریت دارند، افزود: مدیریت تشکل ها در راستای یک فرهنگ باید مورد توجه قرار بگیرد؛ درست است که هلال احمر یک بنیان عمومی، وجدانی و انسانی است اما باید با مدل اسلامی هم به آن نماد داد و این خیلی اهمیت دارد.

وی خواستار ایجاد عدالت نسبی در توریع امکانات برای شهرهای استان شد و اذعان کرد: در راستای یک آمایش منطقه ای در دل سانحه خیزی و ضرورت هایی که در مناطق وجود دارد نیاز است توزیع نسبی در شهرهای استان وجود داشته باشدف حتی در سفر نوروز پایگاه هایی که تاسیس می کنید مهم است چراکه مسافر در معبر را به توقف می رسانید از این رو در بازار سازی حساس هستید.