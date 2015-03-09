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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

یک گروه مسلح در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوست

یک گروه مسلح در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوست

۱۵ نفر از مخالفان مسلح دولت افغانستان که در استان سمنگان این کشور فعالیت های تروریستی داشتند، دیروز با تحویل جنگ افزارهایشان به پروسه صلح پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، خیر الله انوش، سرپرست استان سمنگان گفت: این گروه به فرماندهی شخصی به نام عبیدالله، در روستاهای واقع شده میان سمنگان و بغلان فعالیت های مسلحانه داشتند که بر اثر سعی و تلاش شورای صلح، با تحویل دادن جنگ افزارهایشان به این پروسه پیوستند.

استان سمنگان در شمال افغانستان واقع شده و از مناطق تقریبا امن محسوب می شود.

از حدود چهار سال پیش شورای صلح در این منطقه شروع به فعالیت کرد و تاکنون ۹۰ نفر از شبه نظامیان طالبان، همراه با مقداری جنگ افزار به پروسه صلح پیوسته اند.

کد مطلب 2514464

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