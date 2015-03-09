یک گروه مسلح در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، خیر الله انوش، سرپرست استان سمنگان گفت: این گروه به فرماندهی شخصی به نام عبیدالله، در روستاهای واقع شده میان سمنگان و بغلان فعالیت های مسلحانه داشتند که بر اثر سعی و تلاش شورای صلح، با تحویل دادن جنگ افزارهایشان به این پروسه پیوستند.

استان سمنگان در شمال افغانستان واقع شده و از مناطق تقریبا امن محسوب می شود.

از حدود چهار سال پیش شورای صلح در این منطقه شروع به فعالیت کرد و تاکنون ۹۰ نفر از شبه نظامیان طالبان، همراه با مقداری جنگ افزار به پروسه صلح پیوسته اند.