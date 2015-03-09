همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت صبح دوشنبه در این همایش اشاعه فرهنگ پاسداشت طبیعت را از اهداف اصلی برگزاری این برنامه عنوان کرد.

کیومرث سفیدی با بیان اینکه پاسداشت طبیعت در توان یک یا دو دستگاه اجرایی نیست، اضافه کرد: این مهم باید با مشارکت گروه های مختلف جامعه و به شکل مدون و برنامه ریزی شده دنبال شود.

وی با تاکید به ضرورت ارج نهادن به فعالیت های حمایت و صیانت از طبیعت، اضافه کرد: علاوه بر این دست یابی به محیط زیست سالم حرکت در مسیر جلب مشارکت عمومی را می طلبد.

رئیس این همایش به برگزاری کارگاه های آموزشی در این همایش یک روزه اشاره کرد و افزود: این کارگاه ها با هدف توانمند سازی کارکنان دستگاه ها برگزار می شود.

به گفته سفیدی همایش های علمی باید با هدف ایجاد دغدغه و تاثیر بر افکار عمومی برگزار شود و در عین حال تقویت ارتباط بین دستگاه های اجرایی را به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید به ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی افزود: در این همایش توسعه ارتباط نهادهای مردمی و سمن های حامی محیط زیست با دستگاه های اجرایی مورد توجه است.

رئیس همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی منابع طبیعی و محیط زیست اردبیل، گفت: در این همایش فعال سازی سمن ها به صورت جدی دنبال می شود.

سفیدی از برگزاری مسابقه کتابخوانی، مسابقه عکاسی طبیعت و مسابقه نقاشی کودکان در جنب این همایش خبر داد و افزود: برگزیدگان هر بخش با اهدای جوایزی تجلیل خواهند شد.