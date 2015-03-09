همایش طبیعت و گردشگری در باغ موزه قصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، پیام دبیر همایش و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران خوانده شد. در بخشی از آن آمده بود: شکل گیری فرهنگ عمومی در حوزه گردشگری، یکی از مهمترین اهداف برپایی همایش طبیعت و گردشگری است و از آنجا که عدم توجه به آینده ریشه بسیاری از مشکلات ماست، شایسته است برای تدوین چشم انداز دراین حوزه با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد که دراین راستا سومین همایش طبیعت و گردشگری سعی دارد تا با همکاری حوزه‌های مختلف زمینه‌های لازم را برای ساخت آینده و تصویری آرمانی از ایران اسلامی در موضوع طبیعت و گردشگری ایجاد نماید و امیدواریم با ثبت جهانی این همایش در سال های آتی، میزبان میهمانان و علاقه مندان بین المللی در این حوزه باشیم.

در ادامه مراسم، رضا اباذری، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران با اشاره به اینکه تضادهای اقلیمی و توپوگرافی کشورمان شامل تمامی ویژگیهای سایر قاره های زمین است، افزود: تنوع اکو سیستمی ایران سبب شده تا قریب به ۱۲هزار گونه گیاهی، ۱۷۴ هزار آبزی، ۲۰ گونه دوزیست، ۵۱۴ نوع پرنده، ۱۶۰ گونه پستاندار و... آن را به کوه یخی شبیه سازد که تنها بخشی از آن هویدا شده است.

اباذری ادامه داد: ارتباط طبیعت و گردشگری بسیاربهم نزدیک است و از آنجا که ایران رتبه پنجم منابع طبیعی را در دنیا داراست، و با توجه به اینکه گردشگری در اقتصاد و صنعت از جایگاه بالایی برخوردار است، می تواند جایگزین مناسبی برای درآمد زایی منابع نفتی کشور باشد. همچنین این میراث طبیعی با حفظ و جلب گردشگران است که احیا شده و توسعه خواهد یافت.

سهند عقدایی، عضوکمیته طبیعت گردی و انجمن صنفی دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی در این همایش با انتقاد از توسعه سفرهای بی ضابطه توسط فعالان غیرمجاز دراین عرصه بیان داشت: یکی از بزرگترین معضلهای پیش روی طبیعت گردی، فعالان غیر مجاز تورهای گردشی هستند که علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی در مناطق حساس طبیعی کشور، با فراهم آوردن شرایط وقوع رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در مسیر سفر به عرصه گردشگری و طبیعت گری لطمات جبران ناپذیری وارد می کنند.

بخش دوم این همایش برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور ژاله ابراهیمی، نائب رییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران و انصاری، مدیر عامل هندلینگ مارکوپلو و مشاور ارشد انجمن صنفی دفاتر هوایی و گردشگری بود.

ابراهیمی در این بخش با اشاره به اینکه طبیعت کشور با سرعت رو به افول گذاشته است، ادامه داد: براین اساس باید تدابیر و راهکارهایی اندیشیده شود تا دست کم از سرعت این روند بکاهیم، که در این راستا با توجه به نقش موثر فرهنگسازی در بین مردم، می توان با بهره گیری از تریبون راهنمایان گردشگری به ارائه آموزشهای لازم به طبیعت گردان دوست دار این نعمت خدادای پرداخت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران نیز به جایگاه محیط زیست در دین و فرهنگ و قانوان اساسی کشور اشاره کرد و بیان داشت: کشور ما کشوری دینی و مترقی است که علاوه بر تاکیدات فراوان و مستدل دینیمان در حوزه محیط زیست، از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی در بند ۵ قانون اساسی به حفاظت ویژه از محیط زیست پرداخته شده است.

به گفته وی، با توجه به جایگاه ویژه محیط زیست در مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و سلامت ملت، انتظار می رود برنامه ریزی درخوری در عرصه حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شود تا با تعیین اهداف و برگزاری دوره های آموزشی به نتایج بهتری در این حوزه رسید.

در پایان این همایش به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در این همایش تخصصی ارائه گردید، همچنین مراسم کاشت نمادین ۴ اصله نهال در محل باغ موزه قصر تهران از سایر برنامه های جانبی همایش طبیعت و گردشگری بود.