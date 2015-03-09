به گزارش خبرگزاری مهر، برخی برای بیمه شدن در برابر باکتری ها و ویروس ها عادت دارند رفتارها و حرکات بخصوصی انجام دهند که از میان آنها می توان به شستن مداوم دست ها یا استفاده از ژل های ضدعفونی کننده اشاره کرد؛ اما پزشکان معتقدند که هیچ یک از این رفتارها نمی توانند انسان ها را در برابر باکتری ها حفظ کند. در ادامه به باورها و رفتارهای غلطی که در میان مردم رایج است، پرداخته می شود:

* استفاده مداوم از ژل های ضدعفونی کننده

توصیه می شود، زمانی که بیرون از منزل هستید از لمس چشمان، صورت یا دهان خود و همچنین از دست دادن در محیط اجتماعی و ... بپرهیزید. صابون را جایگزین شستشوی دست ها با ضدعفونی کننده ها کنید. صابون های آنتی باکتریال (ضد باکتری) یا ژل های ضد عفونی کننده جزو لوازم بهداشتی هستند که در سال های اخیر به کرات استفاده می شوند و صابون ها و شوینده های معمولی در حال فراموشی هستند. این در حالی است که استفاده از صابون های آنتی باکتریال می تواند برای سلامتی خطرناک باشد.



* شست و شوی مداوم دست ها

نیازی نیست به طور مرتب دستان خود را بشوئید بلکه تنها زمانی دستانتان را شست و شو دهید که قصد خوردن خوراکی یا آشامیدن یک نوشیدنی را دارید.



* نیازی به شست‌و شوی دست ها قبل از مصرف غذا نیست

شست‌و شوی دست ها قبل از مصرف غذا بسیار با اهمیت است گرچه برخی بر این باورند که شستن دست ها قبل از غذا خوردن کم اهمیت است اما باید گفت شستن دست ها قبل از مصرف غذا مهم بوده و می تواند از انتقال ویروس ها و باکتری ها به بدن جلوگیری کند.



* استفاده از شامپوهای بدن آنتی باکتریال

مشکل از آنجایی شروع می شود که مواد آنتی باکتریال جدید حاوی «تریکلوزان» هستند. تریکلوزان، ماده اصلی است که در ترکیبات صابون های آنتی باکتریال، ژل های ضد عفونی کننده یا تمامی شوینده هایی که خاصیت ضد باکتری دارند، نهفته است. به مرور زمان و با استفاده دائمی از صابون های ضد باکتری، تریکلوزان در برابر باکتری ها مقاوم می شود. این ماده به راحتی می تواند وارد بدن شده و از راه ادرار یا خون به تکثیر خود ادامه دهد. جالب است بدانید که این ماده با استفاده از وسایل مشترکی از جمله حوله، ملحفه یا غیره در انتقال عفونت از شخصی به شخص دیگر نیز موثر است.

* استفاده از آب ژاول در لباسشویی

برخی بر این باورند که بایستی از آب ژاول برای تمیزی بیشتر در لباس‌شویی استفاده شود، در صورتی که دمای بالای شست و شوی لباس ها در لباسشویی و همینطور استفاده از پودرهای مختلف می تواند تاثیر به سزایی در تمیز شدن لباس ها داشته باشد.