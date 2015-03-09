۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

انجام رایگان غربالگری آب سیاه در مجتمع درمانی هلال احمر

ویزیت و معاینه رایگان چشم به مناسبت هفته جهانی گلوکوم در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری گلوکوم (آب سیاه) فاقد علائم خاص بوده و این نکته باعث تشخیص ویروس و عملا منجر به کوری و نابینایی افراد می شود، بنابراین تشخیص و درمان به موقع این بیماری می تواند بسیار مفید باشد.

در این طرح غربالگری رایگان، افرادی که از لحاظ گلوکوم یا آب سیاه مشکلی ندارند از چرخه درمان خارج شده و بیمارانی که مشکوک بوده و یا نیاز به درمان دارند پس از ارجاع مرکز درمان چشم پزشکی، توسط پزشکان فوق تخصصی تحت درمان قرار می گیرند.

افراد می توانند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مصادف با ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه سال جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۸ به آدرس فلکه دوم تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی، بعد از چهارراه سید الشهداء، مجتمع درمانی هلال ایران مراجعه کنند.

بر اساس همین گزارش، بیماران برای دریافت داروهای مورد نیاز خود در زمینه این بیماری، دفترچه بیمه همراه داشته باشند.

حبیب احسنی پور

