کارنامه حفاظت از محیط زیست دستگاه های اجرایی اردبیل بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز صادقی صبح دوشنبه در همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت تصریح کرد: پاسداری از حفاظت محیط زیست بخشی از وظایف هر دستگاه اجرایی است و این وظیفه به ویژه باید در دانشگاه ها جدی گرفته شود.

وی افزود: در کنار توجه به مسئولیت های ذاتی هر دستگاه باید کارنامه حفاظت از محیط زیست آن دستگاه مورد بررسی قرار گیرد که آیا می تواند نمره قبولی اخذ کند یا نه.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است در عین حال باید کارنامه دولت ها در برنامه های زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد.

صادقی با ذکر مثال در خصوص معضلات زیست محیطی فعلی کشور اضافه کرد: متاسفانه سواحل دریای خزر با بناهای دروغین به اسم مراکز رفاهی خدماتی و پژوهشگاه های علمی به نابودی کشیده شده است.

وی با تاکید به نابودی شالیزار ها و مزارع چای افزود: در ارومیه باغات سر سبز میوه به قطعات کوچک تبدیل شده و عواقب ساخت و سازها را به وضوح می توان مشاهده کرد.

به گفته این مسئول با وجود اینکه در طول تاریخ بشر شهرسازی در حاصلخیز ترین نقاط انجام می شود اما نگاهی به شهرسازی ها بیانگر از بین بردن خاک حاصلخیز است.

صادقی معتقد است دولت باید اصلاح امور زیست محیطی را در اولویت قرار دهد و نمی توان مردم را به نابودی محیط زیست متهم کرد در حالی که سیاست گذاری ها در دست مردم نیست.

ساخت مرکز اقامتی در فندقلو را نپذیرفتم

وی با ذکر مثالی به ساخت مراکز پژوهشی و اقامتی در فندقلو اشاره کرد و گفت: این جنگل طبیعت سابق خود را ندارد و ساخت مراکز پژوهشی در آن مغایر با اهداف صیانتی محیط زیست است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: به خود بنده پیشنهاد کردند برای کارکنان دانشگاه مرکز اقامتی در فندقلو بسازم که قبول نکردم و تا زمانی که در این دانشگاه هستم اجازه آسیب به محیط زیست را نخواهم داد.

صادقی تاکید دارد که در خود سرعین نیز طبیعت قبلی از بین رفته است و‌ آب های گرم معدنی نیز مثل سابق نیست.

این مسئول معتقد است صیانت از محیط زیست به یک انقلاب نیازمند است و نباید به دلیل منافع شخصی یا منافع یک دستگاه اجرایی به محیط زیست آسیب رساند.