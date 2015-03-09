قیمت مرغ روی خط نوسان/کاهش و تثبیت قیمت برای مردم و کسبه مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش یا کاهش بهای مرغ می تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد اما نبود سازوکار معین برای قیمت گذاری این محصول یکی از مهمترین دلایل عدم ثبات در بهای تمام شده آن قلمداد می شود.

بهای مرغ مصرفی در سبد کالای خانوار تابعی از شرایط بازار و عواملی چون بهای خوراک طیور، کارگر، کشتارگاه، سوخت و ... در آن دخیل است اما سوال اساسی در این میان این است که متغیر های فوق نه تنها در یک ماه اخیر، بلکه در سه ماهه منتهی به اسفند ماه نیز افزایش نداشته اند لیکن می توان افزایش بهای مرغ را در عوامل دیگری جستجو کرد.

این موضوع می تواند در عرضه نان و سایر محصولات از جمله لبنیات و ... نیز صدق کند و در این میان این مردم هستند که هر روز با ترس افزایش ناگهانی بهای یکی دیگر از کالاهای اساسی شب را به صبح می رسانند مردمی که نه تنها چشم امیدی به بازار شب عید بسته اند، بلکه نیم نگاهی به مساعدت مسئولان دولتی در باب عرضه کالاهای اساسی با قیمتی نازل تر دارند.

مردم از گرانی می گویند

خانمی که برای تهیه مرغ مصرفی خانوار به خیابان صدوقی شاهرود آمده است، می گوید: تا روزهای گذشته حتی فکر گران شدن مرغ تا این اندازه به ذهنمان هم خطور نمی کرد اما امروز با این افزایش ناگهانی روبرو شده ایم.

الهه حسنی با بیان اینکه اگر از افزایش بهای مرغ مطلع بودیم روزهای قبل نسبت به تهیه آن اقدام می کردیم، اظهار دارد: پیشنهاد همسرم برای تهیه مرغ این بود که بهای مرغ در روزهای پایانی به واسطه تنظیم بازار کاهش می یابد و آن زمان می توان مرغ را به قیمت مناسب تر تهیه کرد، نکته ای که دقیقا برعکس آن رخ داد.

دیگر شهروند شاهرودی در این باره می گوید: بازار شب عید به خودی خود تورمی به همراه دارد چراکه کسبه چشم امیدی به این بازار بسته اند و سعی دارند همه رکود بازار در یازده ماهه پیش را یکباره تلافی کنند.

محمدرضا علیمحمدی با اشاره به عدم ساماندهی مناسب بر روی قیمت گذاری ها، اظهار دارد: نظارت بر تخلفات مناسب است اما به نظر می رسد نظارتی بر نحوه قیمت گذاری وجود ندارد به هر مرجعی که مراجعه می کنید تنها پاسخشان این است که گرانی کشوری است و ما در آن دخیل نیستیم.

وی ادامه می دهد: بازار شب عید در همه کشورهای دنیا شرایطی را فراهم می کند که حتی مستمندان نیز بتوانند اندک مایحتاج خود را تهیه کنند.

این شهروند شاهرودی دارای مدرک کارشناسی در رشته اقتصاد می گوید: تب بازار شب عید با این افزایش قیمت ها همخوانی ندارد چراکه بهای کالاهای اساسی خود به خود در ایام منتهی به سال نو افزایش می یابد حال تصور کنید در ابتدای اسفند ماه دولت نیز کالایی را گران کند در نتیجه از توان خرید مردم چه خواهد ماند.

علیمحمدی با اشاره به گرانی روزهای اخیر مرغ ادامه می دهد: این گرانی نباید در ایام منتهی به عید اتفاق بیافتد چراکه با تورم شب عید بازار در می آمیزد و در نهایت شرایط به ضرر مردم می شود.

کاهش و تثبیت قیمت برای مردم و کسبه مفید است

یکی از عرضه کنندگان مرغ شهرستان شاهرود نیز با اشاره به ضرر و زیان دو طرفه برای کاسب و مردم، می گوید: افزایش قیمت، کاهش تقاضا را در بر دارد و این کاهش تقاضا به معنای کاهش فروش ما و کاهش سود ناشی از کار ما است پس ارزانی برای همه نفع دارد.

علی شوقی با اشاره به نوسانات قیمت کالاهای اساسی در ایام اخیر، اظهار دارد: متاسفانه هر کشتارگاهی قیمتی را برای خود معلوم می کند در ماه های پیش قیمت مرغ زنده آنقدر پایین آمده بود که همه تولید کنندگان معترض شده بودند در آن زمان هیچ مسئولی سکوت خود را نشکست حال که مقداری قیمت مرغ بالا رفته است همه مسئولان به تکاپو افتاده اند و حال که قیمت ها کمی کاهش یافته است بازهم سکوت مسئولان تکرار می شود.

وی می افزاید: مسئولان در آن زمان می بایست فکر این روزها را می کردند، در آن زمان مرغداران ضررهای میلیونی دادند و اکنون شرایط کنونی تابعی از تصمیمات غلط مسئولان در واردات مرغ، عدم حمایت از تولید کننده و در نهایت بهای گران خوراک طیور است.

این عرضه کننده گوشت سفید در شاهرود، روزهای آینده را آبستن تغییرات بیشتر قیمت ها می داند و معتقد است: این ابتدای ماجرا است شاید بهای نان تغییری نکند اما قطعا گوشت، گوشت سفید، پروتئین ها مانند تخم مرغ، آجیل و اقلام مصرفی با افزایش چشم گیری روبرو می شوند و تا زمانی که سازوکار قیمت گذاری آماده نشور این شرایط ادامه دارد.

شوقی بخشی از نوسان قیمت ها را ناشی از تدابیر مسئولان می داند و ادامه می دهد: جالب است که مسئولان جلوی شرایط کنونی را سه ماه پیش می توانستند بگیرند درست در زمانی که مرغداران در مقابل استانداری سمنان حرف دلشان را به گوش مسئولان رساندند، هیچکس به دنبال رفع این بحران نبود.

سود اصلی نصیب توزیع کنندگان می شود

یکی از مرغداران شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت و یا کاهش بهای مرغ مصرفی با اشاره به تعیین بهای مرغ توسط کشتار گاه ها اظهار دارد: نمی توان بدون نظارت دولتی اقدام کرد، عمده سود را دلالان و درنهایت کشتارگاه ها می کنند چراکه مرغ زنده را از تولید کننده سه هزار تومان تحویل می گیرند.

محمدی اظهار دارد: درست است که نوسان مرغ تابعی از شرایط کشوری است اما در این بین چه دلیلی دارد که بدون افزایش قیمت خوراک، سوخت، کارگر، کشتار و ... بهای مرغ به یکباره افزایش پیدا کند.

احتکار یکی از دلایل افزایش بهای کالا است

یکی از اعضای اتحادیه تولید کنندگان گوشت مرغ شهرستان شاهرود درباره علل اصلی افزایش قیمت می گوید: بروز تنش در بازار مرغ به دلیل افزایش تقاضا از سوی موسسات پشتیبانی دام، دلالان، سردخانه داران و چند عرضه کننده مافیایی است که اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی مرغ برای شب عید و ایام نوروز و عرضه به قیمت های گزاف است.

این تولید کننده مرغ گوشتی که نخواست نام خود را فاش کند، ادامه می دهد: در مجموع می توان گفت افزایش تقاضا به نحوی که توضیح داده شد در کنار حذف کله های مرغ مادر، کاهش تولید و رانت های دولتی برای سود های شخصی از جمله دیگر عوامل افزایش بهای مرغ است.

وی ادامه می دهد: جوجه یکروزه در ماه های اخیر ۴۰۰ تومان عرضه می شد اما امروز بین یکزار و ۴۰۰ تا یکهزار و ۸۰۰تومان است با این وجود چرا نباید بهای مرغ افزایش یابد؟ همچنین در مورد کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر نیز باید گفت به نظر می رسد سیاست های کنترلی دولت به صورت مسکن مقطعی می تواند عمل کند.

نباید بهای مرغ افزایش یابد

وی درباره نوسان مرغ نیز ابراز داشت: بهای مرغ در هفته اخیر نزدیک به ۹درصد افزایش داشته است و همچنان این افزایش قیمت ادامه دارد لیکن بهای مرغ در هفته پیش نیز ۱۱درصد افزایش داشته است پس می توان گفت بهای مرغ از هفته پایانی بهمن ماه تا کنون ۲۰درصد یا به عبارتی یک پنجم گران شده است از سوی دیگر صبح امروز قیمت مرغ ناگهان با ۵۰درصد کاهش به شش هزار تومان می رسد این نوسانات به نفع مردم و تولید کننده نیست.

این عضو اتحادیه تولید کنندگان گوشت مرغ شهرستان شاهرود با اشاره به قیمت خوراک طیور، تصریح کرد: بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد قسمت گذاری ها در عرصه تولید مرغ به خوراک طیور بستگی دارد لیکن قیمت ذرت و بلغور در سالهای گذشته تا امروز تغییرات بسیاری کرده است.

وی افزود: دلیل دیگر آن می تواند در تولید جوجه یکروزه و افزایش بهای آن باشد اما نکته اصلی آنجاست که در کشور ما سالانه دو میلیون تن گوشت مرغ تولید می شود که ۲۰۰هزار تن از این میزان مازاد مصرف است پس نباید قیمت مرغ افزایش داشته باشد این مهم در شب عید تاثیرات مخربی را بر روی جامعه و اقشار بی بضاعت می گذارد که مسئولان باید پاسخگوی آن باشند.

مسئولان از عوامل گرانی می گویند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هفته گذشته گذشته با بیان اینکه متوسط قیمت عرضه گوشت مرغ گرم در استان از میانگین استان های همجوار بالاتر است، گفت: انتظار این است که این قیمت حداقل متعادل با آن استان ها باشد.

سید حسن میرعماد، با اشاره بهذخیره حدود ۷۰۰ تنی مرغ منجمد در سردخانه های استان، اظهار داشت: عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار چندان قابل توجه نیست و دریافت و توزیع به اندازه کافی و در حد انتظار نبوده است.

وی افزود: از دست اندرکاران این حوزه به ویژه صنف عرضه کننده و رئیس صنف انتظار است که با نصب بنر برای اطلاع رسانی لازم به مراجعان و تامین مرغ منجمد از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان و توزیع در همه واحدهای تحت پوشش برای تنظیم بازار و رفاه حال قشر کم درآمد در کنار مرغ گرم، مرغ منجمد هم به اندازه کافی در دسترس مردم باشد.

گفتنی است در همین رابطه و در آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار استان سمنان مقرر شده است تا از سوی اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران گوشتی مرغ زنده مورد نیاز استان با قیمت هر کیلو زنده حداکثر ۵۲ هزار ریال تامین شود.

همچنین شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ منجد را با حداقل پنج ماه مهلت انقضاء توزیع کند و از طریق مکاتبه با فروشگاه های کلیه دستگاه ها، توزیع مرغ منجمد را با مهلت پرداخت دو ماهه اطلاع رسانی داشته باشد.

عرضه کنندگان مرغ منجمد با معرفی سازمان جهاد کشاورزی از معافیت مالیاتی خرید بورس بهره مند می شوند و ضریب کشتارگاه ها طی اسفند و تثبیت بازار از ۱.۶۴ به ۱.۴۰ کاهش و توسط بازرسان مشترک دامپزشکی استان و اتاق اصناف نکات بهداشتی و اقدامات تنظیم بازار در محل های عرضه اعمال خواهد شد.

برای رفاه مصرف کنندگان به دنبال ثبات در بازار مرغ هستیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: برای رفاه مصرف کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دنبال ثبات در بازار مرغ هستیم.

سید حسن میر عماد ضمن اشاره به اینکه با حاکم شدن ثبات در بازار مرغ رفاه حال و رضایت مصرف کنندگان تامین خواهد شد و هم تولیدکنندگان بخش کشاورزی از درامد و سود منطقی و قابل قبول برخوردار خواهند شد، اظهار داشت: در خصوص بازار مرغ و با توجه به روند کاهش قیمت مرغ زنده در روزهای اخیر با نظر اعضای کمیته اجرائی تنظیم بازار مقرر شد تا گوشت مرغ گرم آماده طبخ در استان هر کیلو 70 هزار تا 72 هزار و 500 ریال به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: همچنین با کاهش قیمت مرغ منجمد نیز با نظر اعضای این کمیته مقرر شد تا مرغ منجمد نیز در استان با قیمت 55 هزار و 500 ریال به دست مصرف کنندگان برسد.

این مسئول از وجود بالغ بر از دو میلیون قطعه مرغ زنده برای کشتار در ماه جاری خبر داد و افزود: برآورد می شود در این ماه حدود پنج هزار تن گوشت مرغ از استان به بازار مصرف عرضه شود.

گفتنی است در جلسه کمیته اجرائی تنظیم بازار مورخ ۱۷ اسفند ماه جاری با حضور اعضاء و با دستورکار، بررسی آخرین وضعیت میوه شب عید، وضعیت بازار مرغ، مقرر شد: با توجه به روند کاهش قیمت مرغ زنده در روزهای اخیر، گوشت مرغ گرم آماده طبخ در استان بین ۷۲ هزار الی ۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال به دست مصرف کننده برسد.

همچنین با کاهش قیمت مرغ منجمد نیز از سوی اعضاء مقرر شد، مرغ منجمد نیز در استان با قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال به دست مصرف کنندگان برسد.

محمد حسین عابدی