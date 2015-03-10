رشد چشمگیر عملیات کانتینری در بندر شهید باهنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد محسنی ضمن بیان این خبر افزود: موفقیت به دست آمده نتیجه زحمات کارکنان پرتلاش بندر به ویژه واحد های بندری و دریایی بوده که نسبت به سال ۹۲ عملیات کانتینری دراین بندر افزایش چشمگیری را به ثبت رسانده است.

وی ادامه داد: سال گذشته یکهزار و ۶۳۲ TEU کانتینر در بندر تخلیه و بارگیری شده که طی ۱۱ ماهه سال جاری با ۱۸۵درصد افزایش به رقم ۴ هزار و ۶۵۳ TEU رسیده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت: با اقدامات جدید و افزایش محوطه بندری که در پی عودت اراضی ملکی بندر صورت گرفته، همچنان رشد عملیات کانتینری و سایر خدمات را شاهد خواهیم بود.

به گفته محسنی، رشد عملیات در بندر شهید باهنر حاکی از وجود ظرفیت و پتانسیل موجود بندر است که با برنامه ریزی صحیح باید بندر جایگاه اصلی خود را بین بنادر پیدا کند.

وی اضافه کرد: به دنبال درخواست های متعدد سرمایه گذاران و تجار فعال در بندرعباس برای فعالیت در بندر شهید باهنر به دلیل مزیت زیادی که نسبت به سایر بنادر استان دارد، شکوفایی و رونق جدیدی در این بندر اتفاق خواهد افتاد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان یادآور شد: این بندر به لحاظ اسکله های استاندارد با آبخور ۱۰.۳ متر و تناژ بارگیری ۴۰هزارتن دارای جایگاه سوم در بین بنادر و در زمینه های صادرات مواد غذایی، کود و سموم شیمیایی، محصولات کشاورزی و دامی به ترتیب دارای مقام اول، و در مجموع عملیات مقام هفتم در بین بنادر کشور را داراست.