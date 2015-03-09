حضور بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی در مسابقات کاپ آسیا

مهدی ودودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از روز ۲۲ اسفند به میزبانی کشور هندوستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات که سه روز به طول خواهد انجامید، در دو بخش مردان و زنان برگزار می شود.

ودودیان گفت: ندا شهسواری، بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی نیز به عنوان تنها نماینده ایران در بخش بانوان در این مسابقات حضور خواهد داشت.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شهسواری از جمله ورزشکاران موفق استان است که عنوان اولین بانوی المپیکی تنیس روی میز ایران را به خود اختصاص داده است.