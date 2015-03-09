  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۹

ودودیان خبر داد:

حضور بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی در مسابقات کاپ آسیا

حضور بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی در مسابقات کاپ آسیا

کرمانشاه- دبیر هیئت پینگ پنگ استان کرمانشاه گفت: بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی در مسابقات کاپ قهرمانی آسیا حضور خواهد داشت.

مهدی ودودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از روز ۲۲ اسفند به میزبانی کشور هندوستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات که سه روز به طول خواهد انجامید، در دو بخش مردان و زنان برگزار می شود.

ودودیان گفت: ندا شهسواری، بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی نیز به عنوان تنها نماینده ایران در بخش بانوان در این مسابقات حضور خواهد داشت.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شهسواری از جمله ورزشکاران موفق استان است که عنوان اولین بانوی المپیکی تنیس روی میز ایران را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2514505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها