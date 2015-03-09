به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسویان از ثبت لوگو برای تمامی وب سایت های ایرانی خبر داد و گفت: با ارایه چنین نشانی تمامی وب سایت های ایرانی دارای هویت و رده بندی می شوند.

وی با اشاره به تولید محتوا در حوزه فضای مجازی پاک (فمپ) افزود: با توجه به مصوبه ۱۳۸۹ هیات وزیران، این مرکز موظف است نسبت به ساماندهی فرهنگی دیجیتال در زمینه نشر دیجیتال برخط و رسانه های همراه و هوشمند اقدام کند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک های انبوه در زمان حاضر گفت: در خصوص این ساماندهی سلسله ای متشکل از دستگاه های مختلف کشوری و هدایت وزارت ارشاد تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایتی را ثبت کند، خاطرنشان کرد: سایت ها در ابتدا یک لوگوی بی رنگ دریافت می کند که پس از ارجاع به دستگاه ذیربط و دریافت مجوزهای لازم، به او لوگوی رنگی و سیستم رتبه بندی یک تا پنج ستاره اختصاص می یابد تا بتوان فعالان عرصه فضای مجازی را تمییز داد.

موسویان درباره رنگ های اختصاص یافته به وب سایت های ایرانی گفت: با توجه به نشست مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای مختلف قرار است تا رنگ های مختلف به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اختصاص یابد و این نهادها موظف خواهند بود با توجه به نظام تولید محتوا رنگ هایی را به عنوان شناسه معرفی کنند.

وی با بیان اینکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد آدرس اینترنتی همه سایت های ایرانی را به دادستانی داده است، گفت: در صورت عدم ثبت آدرس یک وب سایت در این دامنه دادستانی حق فیلتر کردن آن وب سایت را خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: درپی نشستی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال قرار شد با ارایه آموزش های لازم به نمایندگان تولیدکنندگان برنامه های کاربردی، نظارت بر فعالیت این فعالان را به عهده خودشان واگذار کنیم؛ در همین حال با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از صادرات نرم افزار، این امر در اولویت فعالیت های این مرکز قرارخواهد گرفت.