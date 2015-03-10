فیلم/دوار بافی؛ هنر قدیمی مردم ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ، استان ایلام با تمدن ۱۰ هزار ساله از گذشته تاکنون یکی از مناطق هنرخیز کشور بوده و در این بین صنایع دستی استان ایلام که به عنوان سوغات استان نیز شناخته می شوند از همه با ارزش تر هستند.

زندگی عشیره ای مردم استان ایلام در گذشته و زندگی کردن در زیر چادرهایی به نام "دوار" باعث شده مردم این دیار هنرهای مختلفی یاد بگیرند که برای زندگی در گذشته بسیار کاربرد داشته است.

دوار بافی هنر در اصطلاح محلي به آن دوار (davar) گفته مي شود كه معمولاً توسط زنان عشاير استان و با استفاده از موي بز بافته مي شود .

از جمله ويژگيهاي سياه چادر مي توان به خواص فيزيولوژيكي موي بز اشاره كرد كه برخلاف بقيه مواد در گرما منقبض ودر سرما منبسط مي شود واين به كاربرد ممتاز آن در سياه چادر كمك كرده تا در تابستان منافذ سياه چادر باز شده وهواي سياه چادر خنك شود و در زمستان منافذ آن بسته شده تا از ورود سرما و باران جلوگيري شود.