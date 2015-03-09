دکتر محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری در آموزش و تربیت مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: مرکز تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی چند روز آینده راه اندازی و مسئول آن مشخص و حکم وی صادر می‌شود.

وی درباره نحوه فعالیت این مرکز نیز گفت: این مرکز به تربیت خبرگان دانشگاه برای تدریس و بازنگری و بازآموزی مهارتی مدرسین می پردازد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امیدوارم در سال آینده اکثریت مدرسین این دانشگاه یک دوره آموزش مهارتی را گذرانده باشند، افزود: ۵۰ هزار نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدریس می کنند که حدود ۲۰ درصد آنان مدرسین خبره و ۸۰ درصد مدرسین با تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی ۶۰ درصد مهارتی و ۴۰ درصد نظری است.