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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

دانشگاه علمی کاربردی مرکز تربیت مدرس راه‌اندازی می‌کند

دانشگاه علمی کاربردی مرکز تربیت مدرس راه‌اندازی می‌کند

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی مرکز تربیت مدرس در این دانشگاه خبر داد.

دکتر محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری در آموزش و تربیت مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: مرکز تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی چند روز آینده راه اندازی و مسئول آن مشخص و حکم وی صادر می‌شود.

وی درباره نحوه فعالیت این مرکز نیز گفت: این مرکز به تربیت خبرگان دانشگاه برای تدریس و بازنگری و بازآموزی مهارتی مدرسین می پردازد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امیدوارم در سال آینده اکثریت مدرسین این دانشگاه یک دوره آموزش مهارتی را گذرانده باشند، افزود: ۵۰ هزار نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدریس می کنند که حدود  ۲۰ درصد آنان مدرسین خبره و ۸۰ درصد مدرسین با تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی  ۶۰ درصد مهارتی و ۴۰ درصد نظری است.

کد مطلب 2514515
زهرا سیفی

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