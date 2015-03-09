همیار طبیعت در مدارس اردبیل تربیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسول زاده صبح دوشنبه در همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت تصریح کرد: این طرح با هدف فرهنگ سازی صیانت از طبیعت از سنین کودکی اجرا می شود.

وی افزود: آسیب های زیست محیطی به وضعیتی رسیده است که باید از سمت تئوری به سمت عمل رفت و در این خصوص دو سیاست مهم مورد توجه دانشگاه محقق اردبیلی است.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی بخش اول برنامه های این دانشکده را فرهنگ سازی عنوان و اضافه کرد: باید برنامه هایی در آینده به اجرا درآید که بتواند فرهنگ سازی گسترده در امر صیانت را اشاعه دهد.

رسول زاده با اذعان به اینکه فرهنگ سازی امری زمان بر است، ادامه داد: فرهنگ سازی باید از سنین کودکی آغاز شود و به همین منظور تربیت همیاران طبیعت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد در دور دوم همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت در سال آینده بتوان از تعدادی از این همیاران با صدور کارت همیاری تجلیل کرد.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی بخش دیگر برنامه های این دانشکده را توجه به پژوهش های تقاضا محور عنوان و اضافه کرد: یکی از دغدغه های فعلی توجه به این نوع از پژوهش ها است.

وی افزود: در صورتی که بتوان کارنامه موفقی در این خصوص داشت سال آینده نتایج پژوهش ها در جنب همایش اعلام می شود.