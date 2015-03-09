۱۸ پایگاه برای پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در گلستان فعال است

علی اکبر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این نکته که در روزهای دهم تا بیستم اسفندماه امسال سایت اینترنتی برای رزرو مدارس فعال است، افزود: از این ۱۸ پایگاه برای اسکان مسافران ۱۸۴ مدرسه با یک هزار و ۶۲۴ کلاس که ۱۷۸ کلاس ویژه، ۶۹۳ کلاس نوع الف، ۵۷۲ کلاس نوع ب، ۱۸۱ کلاس نوع ج است در این ایام به مسافران خدمات دهی می کنند.

وی در توضیح ویژگی کلاس های نوع الف، اذعان کرد: این کلاس ها ويژه فرهنگيان بوده و امکاناتی مانند تخت، يخچال، تلويزيون و فرش را دارد.

قندهاری با تاکید بر این نکته که تمامی کلاس ها پيش بينی شده برای اسکان مسافران در مدارس نوساز استان قرار دارد، اظهار کرد: در کلاس های نوع ب یخچال و تلوزیون به صورت مشترک استفاده می شود و کلاس های نوع ج که تنها در مواقع اضطراری و بروز حوادث طبیعی مانند باران های شدید و بارف است به فرش برای اسکان موقت تجهیز شده است.

دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش گلستان از فعالیت ۵۶۷ نیروی اجرایی برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: اين ستاد آمادگي ارائه خدمت به ۱۰۰ هزار مسافر نوروزي را دارد.

قندهاری با بیان این نکته که سال گذشته هزار و ۴۶۸ خانوار با جمعيت ۶۷ هزار و ۳۰۷ نفر در مدارس استان اسکان داده شدند، افزود: در سال جاری با توجه به افزایش ظرفیت اسکان، پیش بینی می شود تعداد مسافران برای اقامت در این مراکز افزایش یابد.

دبير ستاد اسکان فرهنگيان استان گلستان در خاتمه يادآور شد: به منظور رفاه فرهنگيان از شرايط اسکان، سامانه اينترنتي eskan.medu.ir در کشور راه اندازي شده و مسافران نوروزي مي توانند از اين طريق نسبت به رزرو اينترنتي اقدام کنند.