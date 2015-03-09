به گزارش خبرگزاری مهر، در نوبت صبح این همایش که از ساعت ۹ آغاز می شود، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سیدمحمد موسوی و سیدرضا حسینی آملی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

در نوبت عصر نیز که از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر حامد ناجی اصفهانی، دکتر سیدمحمود یوسف ثانی و دکتر منیره پلنگی سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است این همایش علمی در سالن همایش های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می گردد و حضور برای علاقه مندان آزاد است.