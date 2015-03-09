به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح امروز در جلسه بررسی نحوه بازسازی و مرمت بازار بزرگ رفسنجان اظهار داشت: با توجه به قدمت بازار و خسارتهایی که بر اثر بارندگیهای اخیر برای این بازار اتفاق افتاد، جلساتی برای حل این مشکلات برگزار شد.
وی افزود: با حضور شهردار و هیئت امنای این بازار جلسهای تشکیل و مقرر شد با حضور بازاریان جلسه دیگری برای بررسی نهایی نحوه مرمت آن برگزار شود.
وی تصریح کرد: بازار بزرگ رفسنجان یک اثر تاریخی است که طی سالهای گذشته آسیب هایی ممکن است به آن وارد شده باشد و از طرفی عدم رسیدگی به بازار، مشکلات اساسی در ساختار و بنای آن ایجاد کرده که با کوچکترین زلزله فرو میریزد.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: از قبل از انقلاب این بازار هیچگونه ترمیمی نشده و همین امر سبب شد بارندگی خسارت زیادی به آن وارد سازد.
ملانوری خواستار همکاری همه ارگانهای مسئول و همکاری آنها برای مرمت بازار رفسنجان شد و تصریح کرد: پس از بازدید از بازار، سوء مدیریت در نگهداری بازار به چشم میخورد و سوای بحث تاریخی و میراث فرهنگی به عنوان متولی امر، باید نسبت به آنچه که به خود بازاریان مربوط میشود و متعلق به مردم است مورد توجه قرار گیرد.
شهردار رفسنجان نیز در این جلسه گفت: بازار باید حفظ و نگهداری شود و عدم همکاری دستگاهها موجب خسارت به بازار شده و کار به اینجا رسیده است.
علیاکبر پورمحمدی افزود: مشاوری برای مرمت بازار، کار را آماده کرده و شهرداری آماده است، ۳۰ درصد هزینه را کامل پرداخت و هزینه و بازنگری طرح را هم بپردازد.
به گفته وی هیئت امنایی برای پیگیری کارها در بازار تشکیل اما به دلیل عدم همکاری میراث، دولت و شهرداری کار پیش نرفت.
