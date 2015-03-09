اجرای طرح پزشک خانواده فارس در ایام نوروز پابرجاست

دکتر کرم توانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اینکه در ایام نوروز تنها در روزهای اول فرودین تا ۴ فرودین بیماران می توانند با مراجعه به درمانگاه از خدمات پزشک خانواده بهره مند شوند، بیان کرد: در برنامه ریزیهایی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی با پزشکان این طرح صورت پذیرفته، مقرر شده بیماران در صورت مرخصی پزشکان بتوانند با مراجعه به جانشینان پزشک خانواده، از خدمات این طرح برخوردار شوند.

رئیس اداره پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: مسافران در این ایام می توانند با ارائه دفترجه، تنها با پرداخت ۳۰ درصد فرانشیز، از خدمات درمانی استان بهره مهند شوند.

وی اضافه کرد: بیماران می توانند در صورت هرگونه اطلاعات تکمیلی از طریق سامانه ۱۵۹۰ ضمن دریافت اطلاعات بیشتر از برنامه طرح پزشک خانواده، در صورت مشاهده هرگونه تخلف به اپراتور های این سامانه اطلاع رسانی کنند تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن به مشکلات رسیدگی کنیم.

وی اعلام کرد: تعرفه پرداخت پزشک خانواده در درمانگاه تنها ۱۶۵۰ تومان ودر مطب های پزشکان عمومی ۱۹۰۰ تومان خواهد بود.

به گفته رئیس اداره پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، سامانه ۱۵۹۰ از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح به مدت۱۳ ساعت جوابگوی متقاضیان است و استفاده از این سامانه می‌تواند در تسهیل خدمات با کمترین هزینه موثر باشد.

توانی با اعلام اینکه ماهانه ۲۵۰۰ نفر با سامانه ۱۵۹۰ تماس می‌گیرند، اضافه کرد: ۱۶ درصد از این تماس‌ها مربوط به شکایات بوده و مابقی درخواستهایی برای مشاوره و کسب اطلاعات در خصوص پزشکان است.

‌وی افزود: بیشترین شکایت مردمی در سامانه ۱۵۹۰ ‌به دشوار بودن مرحله گرفتن برگه ارجاع مربوط می‌شود و عده‌ای نیز با بیان اینکه پزشکان عمومی را قبول ندارند، این برنامه را زائد و زمان بر می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از۱۷۰ پزشک متخصص و فوق تخصص آزاد به عضویت برنامه پزشک خانواده درآمده‌اند، اضافه کرد: در شیراز ۷۴ درصد از پزشکان متخصص و فوق تخصص به عضویت برنامه پزشک خانواده در آمده‌اند که اغلب از پزشکان پر آوازه فارس هستند.

توانی از تحت پوشش قرار گرفتن دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در برنامه پزشک خانواده فارس خبر داد و گفت: یک هزار و ۵۱ پزشک در برنامه پزشک خانواده به مداوای بیماران می پردازند که ۶۷۰ پزشک از مجموع این آمار در شیراز فعالیت می‌کنند.