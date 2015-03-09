نقاط جرم خیز کرمان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، در راستای شناسایی زمینه ها و بستر های وقوع جرایم شایع و ارائه راهکارهای پیشگیرانه توسط نهاد های همکار پنجمین جلسه کارگروه سرقت استان با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرمان، معاون امنیتی استاندار، شهردار، فرمانده انتظامی شهرستان، فرمانده پلیس پیشگیری استان و رئیس پلیس آگاهی و نمایندگان آموزش و پرورش واداره کل اطلاعات استان در محل سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب کرمان برگزار گردید.

دادستان عمومی وانقلاب کرمان ضمن بررسی مصوبات جلسات قبلی این کار گروه، خواستار عزم جدی دستگاههای اجرایی برای اجرایی شدن برنامه های ابلاغی و مصوبات کارگروه سرقت استان شد.

داد خداسالاری گفت: با توجه به شناسایی نقاط جرم خیز سرقتی استان می توان با اقدامات پیشگیرانه و نصب دوربین زمینه وقوع جرم سرقت را در استان کاهش دهیم.

در ادامه خلیل همایی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان نیز با ارائه آمارو گزارش سرقت استان خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر نهادهای همکار در راستای کاهش وقوع اینگونه جرایم شد.

در پایان سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسات قبل ارائه نمود.

پس از تبادل نظر اعضا راهکارهایی ارائه و تصمیماتی در خصوص کاهش سرقت اتخاذ گردید.