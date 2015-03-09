ناوشکن پیشرفته «دماوند» رسماً راهی دریا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش و با حضور امیردریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در بندرانزلی، ناوشکن فوق پیشرفته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان «دماوند» رسماً به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

این ناوشکن آموزشی، مدل پیشرفته‌ای از ناوشکن «جماران» است که به «سامانه مدیریت نبرد زیرسطحی» مجهز بوده و از جهت استحکام بدنه، قدرت مانور و فرماندهی در سطح بالاتری قرار دارد.

در مراسم الحاق این ناوشکن به ناوگروه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز حضورداشتند.