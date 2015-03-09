تعامل نظام مهندسی ساختمان گلستان با بخش خصوص برای اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ایری صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه های استان، در ابتدا به مساله اشتغال مهندسان اشاره کرد و با بیان این که به اشتباه تصور می شود وظیفه نظام مهندسی، ایجاد اشتغال برای مهندسان است، گفت: هیچ جای قانون برای اشتغال مهندسان وظیفه ای بر دوش نظام مهندسی گذاشته نشده و ما باید بر اساس قانون بر فعالیت آنها نظارت کنیم.

وی افزود: با توجه به ارتباطی که داریم در حال انجام برنامه ریزی هایی هستیم تا بتوانیم در بخش اشتغال هم تدابیری در نظر بگیریم و در همین راستا بخشی را در سایت نظام مهندسی برای تعامل با شرکت های مهندسی و بخش خصوصی در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: در این قسمت سایت نیازهای جامعه مهندسی و پیمانکاران منعکس می شود و بر اساس توانایی و نیازها مهندسان به شرکت ها معرفی می شوند.

ایری بیان کرد: کمیته برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری اقتصادی را نیز برای ایجاد اشتغال پایدار مهندسان برنامه ریزی کردیم و در آن حتی برای صدور خدمات مهندسی نیز برنامه ریزی خواهد شد.

وی در ادامه به مساله ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر استاندارد اشاره کرد و گفت: محدوده فعالیت های نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون فقط شامل حال ساخت و سازهای شهری و غیر دولتی می شود.

وی اضافه کرد: روستای زیارت از مکان های گردشگری گلستان بود که به دلیل ساخت و سازی های بدون نظارت و بی رویه زیبایی خود را از دست داد، به دلیل این که این منطقه در بافت روستایی است نظام مهندسی نظارتی بر آن نمی تواند داشته باشد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان، بیان کرد: برای نظارت باید روند قانونی یک ساختمان طی شود و اگر مراحل قانون سپری نشود عملا نظام مهندسی نیز از چرخه نظارت حذف می شود.

وی بیان کرد: مهندسان ما از تایید هر گونه ساخت و سازهایی که تخلف کرده اند منع شده اند و دفاتر ما نیز تحت هیچ شرایطی حق ندارند نسبت به کوچکترین تخلفی بی تفاوت باشند.

وی سپس به طرح آفتاب گرگان اشاره کرد و با بیان این که این مجمتع یه پروژه دولتی است، ادامه داد: به دلیل دولتی بودن این طرح، نظام مهندسی نظارتی بر روی ساخت و ساز آن ندارد.