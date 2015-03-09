اتصال دوربین های پلیس راه و راهداری/ هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه دهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۱۱۶ هزار کیلومتر جاده روستایی داریم که ۱۷ هزار کیلومتر آن هنوز آسفالت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۵۰۰ کیلومتر از جاده های روستایی آسفالت شده و با اعتباری که دولت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده و همچنین با توجه به افزایش سهمیه قیر برای آسفالت جاده های روستایی افزود: امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم جاده های روستایی را به شبکه شریان های اصلی کشور متصل کنیم.

آخوندی در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور افزود: توسعه حمل و نقل ریلی در دستور کار دولت قرار دارد تا جایی که بررسی ها نشان می دهد روزانه ۱۲۰ هزار خودرو در محور تهران کرج تردد می کنند و اگر ما موفق شویم خطوط ریلی را توسعه دهیم علاوه بر کاهش میزان تردد و کاهش حوادث و سوانح جاده ای می توانیم مقدار زیادی از هزینه های جاری را کاهش دهیم.

وی گفت: بر همین اساس قراردادی منعقد شده است که خطوط ریلی ۲ تا ۴ لاین شوند. هم اکنون قرارداد ۴ لاینی شدن خط راه آهن کرج - قزوین، تهران - گرمسار، تهران - قم و تهران - پرند منعقد شده و امیدواریم تا پایان سال ۹۴ شاهد اجرای این طرح باشیم.

آخوندی در ادامه به راه اندازی سامانه سراسری SOS اشاره کرد و افزود: اجرای این سامانه به صورت آزمایشی در استان قم آغاز شده و به شهروندان این امکان را می دهد که از طریق تماس با یک شماره ۳ رقمی وقوع هر حادثه ای را اطلاع داده و تمام دستگاه های امدادی از وقوع حادثه مطلع و به موقع در محل حادثه حاضر شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به همکاری مشترک پلیس و راهداری برای داشتن جاده هایی ایمن افزود: برای اولین بار دوربین های نظارتی دو نهاد به یکدیگر متصل شده اند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود ۱۶ میلیون خودرو در راه های کشور در حال تردد هستند. این حجم بالای تردد خودروها موضوع ایمنی راه ها را در اولویت قرار داده و باید در مرحله طراحی راه ها این حجم وسیع تردد حتما لحاظ شود.

آخوندی افزود: راه ایمن محصول مشترک همکاری و تعامل پلیس در سازمان راهداری و برای اولین بار تمام دوربین های پلیس و سازمان راهداری به هم متصل شده اند.

وی افزود: برای افزایش یک هزار و ۸۰۰ دوربین در راه های اصلی و شریان های ارتباطی اعتبار تامین کردیم و مقرر شده است ۴۵۰ دوربین فعلی به ۲ هزار و ۲۰۰ دوربین افزایش پیدا کند تا جایی که در حد فاصل هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین ثبت سرعت نصب شود.

آخوندی در ادامه به مذاکرات مفصلی که از سوی ستاد هماهنگی پلیس راهور ناجا و وزارت مسکن و راه و شهرسازی برگزار شده تا یک شرکت ایرانی مسئولیت هماهنگی دوربین ها را برعهده داشته باشد افزود: هدف ما این است که با نصب دوربین های ثبت سرعت و اتصال آن به شبکه اینترنت بتوانیم تمام اطلاعات راه و ترافیکی را در اسرع وقت به مردم و به صورت آنلاین گزارش کنیم.

وی در پایان افزود: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ دهه ایمنی راه ها از سوی سازمان ملل اعلام شده است و برای مدیریت ایمن راه به راه ایمن، خودروی ایمن، انسان با رفتار کم خطر و اقدامات امدادی سریع و به موقع نیازمندیم.