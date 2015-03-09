سفیران ۲۱ کشور از منطقه ویژه پارس بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس، ۲۷ نفر از سفیران، کارداران و وابسته‌های اقتصادی کشور های مختلف به منظور آشنایی با پیشرفت‌ها و توانمندی‌های صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کردند.

لازم به ذکر است که بازدید از تاسیسات و فازهای منطقه از جمله برنامه‌های این گروه در منطقه ویژه اقتصادی پارس است.

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است، که در خلیج فارس و در آب‌های سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌ است.

30 هزار هکتار از محدوده منطقه ویژه پارس در محدوده شهرستان های عسلویه و کنگان قرار دارد؛ ۲۹ فاز گازی در این محدوه پیش بینی شده که در صورت بهره‌برداری کامل از این فازها تولید روزانه گاز از میدان گازی پارس جنوبی به ۸۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.