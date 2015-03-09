به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در نشست تبیین سیاست ها و برنامه‌های فرهنگی، قرآنی وزارت ورزش و جوانان که از صبح امروز دوشنبه در هتل المپیک آغاز شده، یک جامعه فرهنگی را جامعه‌ای عنوان کرد که به راحتی بتواند در جهت توسعه گام بردارد و افزود: توسعه فرهنگی یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در هر کشور است. در اولیت‌بندی‌ها مطمئناً چنین جلساتی بسیار با اهمیت است زیرا بحث اخلاق و فرهنگ در آن تبیین می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع قرآن و فرهنگ قرآنی بخش مهمی از جوهره انقلاب اسلامی است زیرا انقلاب ما انقلابی فرهنگی و اسلامی است. یک جامعه فرهنگی می‌تواند به توسعه نزدیک‌تر شود چراکه فرهنگی شدن به توسعه پایدار جوامع می‌انجامد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تغییر وضع موجود و تبیین اوضاع مطلوب، حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است؛ این تعریف، یک تعریف استراتژیک است. البته نگاه سیستمی اجازه نمی‌دهد اجزای جهان هستی را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم؛ در واقع همه اجزای جهان با هم در ارتباط هستند. این نگاه را می‌توان، نگاهی سیستمی تعریف کرد. قطعا کارهای کوچک می‌تواند اثرات بزرگی داشته باشد زیرا تمامی اجزا و اعضای این دنیا روی هم تاثیرگذار هستند و موضوع فرهنگ نیز این چنین است.

وی همچنین در این خصوص به تبیین مواردی که در ارتقای جایگاه ورزش اثرگذار هستند پرداخت و یادآور شد: مدیریت، پول، برنامه ریزی، رسانه و سیاست‌گذاری از عناصر مؤثر در این حوزه مهم هستند و می توانند باعث ارتقای آن شوند اما این موضوع می تواند رابطه برعکس نیز داشته باشد.

گودرزی در این نشست به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و با بیان این که نباید این بخش را ندیده گرفت، اثرگذاری این حوزه را عمیق و کارآموز توصیف کرد و افزود: بسیاری آسیب‌های مرتبط ورزشی را وقتی مورد بررسی قرار می‌دهند، آن را مرتبط با نحوه مدریت می‌دانند. قطعا یکی از ارکان مؤثر در وضعیت کنونی ورزش رسانه‌ها هستند که فکر می‌کنم باید در بررسی‌ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

وی در این همایش با طرح این سوال که وضع موجود ورزش از لحاظ فرهنگی و اخلاقی مطلوب است یا خیر؟، تاکید کرد: اگر جواب مثبت به این پرسش شما بدهیم، خیلی خوشبین هستیم چرا که بسیاری از ناهنجاری‌ها در حال حاضر، ورزش‌مان را گرفتار کرده است. امروز در ورزش دوپینگ داریم که البته در همه جهان وجود دارد. آیا در ورزش ما تبانی وجود ندارد؟ گزارش‌هایی دریافت کرده‌ و مستنداتی به دستم رسیده که به تبانی در ورزش اشاره دارد که امیدوارم این مستندات درست نباشد. بسیاری از زد و بندها و بداخلاقی‌ها در ورزش کشور جاری و ساری است و برخی رسانه‌ها نیز که آن را رسانه زرد می‌نامیم، در اشاعه این ناهنجاری‌ها تاثیرگذار هستند

وزیر ورزش و جوانان با ابراز تاسف از این که ادبیات ناشاسیت در حوزه ی ورزش در حال گسترش است به ذکر خاطره‌ای از سال‌های ابتدایی انقلاب پرداخت و خاطرنشان کرد: در ورزشگاه امجدیه بسیاری از مردم و تماشاچیان نسبت به ردو بدل شدن کلمات نامناسب بین ورزشکاران واکنش نشان می‌دادند ولی هم اکنون همه برابر این ادبیات منفعل هستند.

وی در ادامه مسئولان فدراسیون‌ها و مدیران کل را خطاب قرار داد و تصریح کرد: چرا نسبت به رشد بداخلاقی‌ها در ورزش بی‌تفاوت هستید؟ من فکر می‌کنم تمامی مسئولان در ایجاد وضع موجود در ورزش ایران دخیل هستند. وضع موجود نیاز به تحلیل و بررسی خاصی ندارد و کاملاً مشخص است. برای گذراندن وضع حال حاضر باید برنامه داشت و مدیران حوزه ورزش و جوانان باید نگاه سیستمی داشته باشند؛ آن‌هایی که این تفکر را باور ندارند، باید خودشان ازبدنه ورزش جدا شوند.

گودرزی خاطرنشان کرد: باید همه عناصر را دید و تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان به سمت وضع مطلوب حرکت کرد. مدیران ما باید به این نکته توجه داشته باشند که مفاهیم سیستمی را عملیاتی کنند.ضمن اینکه با توجه به اهمیت رسانه، این بخش نیز باید باور کند که در حوزه فرهنگ بسیار اثر گذار است و نگاه فرهنگی را سر لوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. باید رفتار ناشایست از حوزه ورزش کنار گذاشته شود و به فرموده مقام معظم رهبری نباید به فعالیت‌های نشریه‌های زرد توجه کرد و باید در مسیر فرهنگ گام برداشت.

وی در ادامه این نشست تصریح کرد: اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ره آوردهای مسئولین فرهنگی این وزارتخانه است. البته باید سال‌های پیش نظام نامه فرهنگی ورزش تبیین میشد که متاسفانه تاکنون این موضوع مغفول مانده است. اکنون مسئولان فرهنگی ما به دنبال احیا و تدوین آن هستند که از تمامی آن‌ها تشکر می‌کنم. انشاالله با اتمام آن نظام نامه فرهنگی ورزش تقدیم شورای عالی فرهنگی خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین اظهار کرد: شعار اصلی من در مجلس نیزتوجه به ورزش پاک معنوی و معرفتی است که چشم اندازی دور از دسترس نیست و امروز باید مجموعه هدایت کنندگان ورزش به تحقق این شعار کمک کنند. ما که داعیه فرهنگ را داریم، باید بیشتر به الزامات فرهنگی و موضوعات ورزشی توجه کنیم زیرا این مساله در جهان انعکاس و نمود دارد. باید با ترسیم فرایندها و نوشتن آئین‌نامه‌ها و اجرای آن در این زمینه گام برداشت و توجه و تمرکز روی این موضوع افق روشنی را پیش روی ما ترسیم خواهد کرد.



وی در این همایش با ارائه تعریفی از دیپلماسی فرهنگی در ورزش خاطرنشان کرد: این موضوع یعنی این که ورزشکاران ما باید سفیران و مبلغانی برای معرفی و ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی باشند. هر بی‌اخلاقی از سوی ما پژواک بیشتری در جوامع بین‌المللی خواهد داشت چراکه ما داعیه فرهنگی بودن و دینی بودن را داریم. بنده در طی مدت مدیریت خود در جامعه ورزش شاهد بسیاری از ناهنجاری‌ها بوده‌ام که با اغماض مواجه شده اما انعکاس و بروز دیگری داشته است. درد ما این است که برای هرکاری، تربیت لازم را کسب نکرده‌ایم.

گودرزی با تاکید به اینکه باید در حوزه مدیریت نیزصادقانه، درست و براساس اخلاق حرکت کرد، گفت: تصورمان از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی باید بر مدار آموزشی باشد زیرا آیندگاه باید براساس فعالیت‌های ما حرکت کنند. نمی‌خواهم همه را به یک چشم نگاه کنم اما امروز در ورزش بسیاری از هنجارها و ناهنجاری‌ها مشهود است و این وظیفه مسئولان است در حذف ناهنجاری‌ها و تثبیت هنجارها تلاش کنند. خوشبختانه در ورزش، ارزش‌ها همیشه ارزشی هستند اما گاهای ضد ارزش ها در لباس ارزشی ظاهر می‌شوند که این موضوع باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.