به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای بهنام نظری رئیس قبلی فوتبال استان کردستان، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون علی فتح الله زاده معاون مدیر کل ورزش و جوانان به عنوان سرپرست این هیئت تعیین و منصوب شد.

بنا به پیشنهاد حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان استان و پس از استعفای رئیس هیئت قبلی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و با صدور ابلاغی، علی فتح اله زاده به سمت سرپرست هیئت فوتبال استان کردستان منصوب شد.

در بخشی از متن این ابلاغ خطاب به علی فتح اله زاده آمده است، بنا به درخواست مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست هیئت فوتبال استان منصوب می‌شوید.

در ادامه این ابلاغ سرپرستی آمده است: بدیهی است وفق اساسنامه هیئت های فوتبال سراسر کشور حداکثر به مدت شش ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اقدام لازم را بعمل آورید.

علی فتح اله زاده در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان معاون حوزه توسعه امور ورزش را عهده دار است و تا برگزاری مجمع انتخابات فوتبال، سرپرستی این هیئت را بر دوش می کشد.

بهنام نظری رئیس قبلی هیئت فوتبال استان کردستان به دلیل موقعیت کاری و شغلی خود در روز ۱۳ اسفندماه از ریاست این هیئت استعفا داد و بر اساس آئین نامه هیئت های ورزشی بنا به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان کردستان سرپرست فوتبال استان معرفی شد.

بهنام نظری با شرکت در دو دوره حضور انتخابات، حدود شش سال ریاست هیئت فوتبال استان کردستان را بر عهده داشت.

بر اساس اعلام مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان قرار است که طی روزهای آینده فراخوان ثبت نام برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال کردستان منتشر و مجمع سال آینده برگزار شود.