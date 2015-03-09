بازنگری جدی آموزش داروسازی عمومی/ در داروهای گیاهی خلاقیت نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند امروز در نشست بیست و ششمین شورای آموزش داروسازی و تخصصی با بیان این مطلب افزود: تعداد فارغ التحصیلان داروسازی سالانه بیش از یک هزار نفر است که این مسئله در آینده کشور را با مشکل ازدیاد داروساز مواجه می کند. در حال حاضر باید آموزش داروسازی بالینی تقویت شود چرا که دیگر فضای کافی برای ایجاد داروخانه نداریم و این تعداد فارغ التحصیل در آنجا جای کار نخواهند داشت.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵ هزار تخت بیمارستانی داریم که در ۵ سال آینده به ۱۰۰ هزار تخت می رسد و باید طوری برنامه ریزی کنیم که دو تا سه هزار داروساز بالینی در بیمارستانها جذب شوند. متاسفانه در این بخش ضعیف هستیم و تعداد ۵۷۵ بیمارستان یک داروساز بالینی هم ندارند که این نقص باید اصلاح شود.

دیناروند یادآور شد: اینکه داروساز فقط باید در داروخانه جذب شود درست نیست بلکه باید فضاهای جدید برای بکارگیری فارغ التحصیلان ایجاد کنیم. اینکه مقاومت هایی از سوی انجمن داروسازان صورت می گیرد که داروخانه های جدید ایجاد نشود هم طبیعی است چون ظرفیت وجود ندارد.

وی با تاکید بر بازنگری جدی بر آموزش داروسازی گفت: به یک بازار کار جدی در بخش بستری و بیمارستانی نیاز داریم و باید داروساز در این حوزه را افزایش دهیم. در حال حاضر بسیاری از بیمارستان ها در دنیا بخش مراقبت های دارویی دارند و تعداد زیادی داروساز بالینی در آنجا مشغول به کار هستند، از همین رو باید به طور جدی برای این مسئله برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: همچنین باید داروسازی بالینی را در حوزه شناخت وسائل پزشکی نیز وارد کنیم، اکنون داروسازان بالینی حتی با تجهیزات پزشکی که مرتبط با دارو هم هستند چندان آشنایی ندارند که باید این نقص هم برطرف کنیم.

وی بر لزوم تغییرات در دوره های کارآموزی و کارورزی در داروسازی تاکید کرد و گفت: بازار دارویی ما در ایران بسته است و سیاست این نیست که این بازار توسعه پیدا کند و در همین بازار محدود نیز تعداد داروسازان به حجم خوبی رسیده است که باید برای آنهایی که در دانشگاه و داروخانه جذب نمی شوند فکری کرد. در همین راستا شرکت های دانش بنیان را می توان تقویت کرد که در باید دوره های کارآموزی و کارورزی ویژه برای فارغ التحصیلان گذاشت.

معاون وزیر بهداشت گفت: ما پیشنهاد کرده ایم که دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) دوره تعهد خود را در شرکت های دانش بنیان بگذرانند که این امر تاکنون با مقاومت انجام شده است که امیدواریم در این جلسه به تصویب برسد. این موضوع هم به دانشجویان کمک می کند و هم در حوزه های مختلف افراد به گرایش های متعدد داروسازی دسترسی پیدا می کنند.

وی یادآور شد: در حوزه داروهای گیاهی می توان کار بیشتری انجام داد . متاسفانه در داروهای گیاهی خیلی کند هستیم و ما داروسازان هیچ خلاقیتی نداشتیم. بازار داروهای گیاهی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان است که می تواند به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برسد. در حال حاضر بازار دارویی ژاپن ۹۰ میلیارد دلار است در مقابل بازار دارویی ما ۴ میلیارد دلار است که بخش عمده ای از آن مربوط به داروهای گیاهی است.

دیناروند خاطرنشان کرد: در بخش های تخصصی هم باید خلاقیت داشت چرا که همه دکتری تخصصی جذب دانشگاه نمی شوند.. شرکت های دانش بنیان در حوزه داروهای گیاهی که سرمایه گذاری کمی می خواهد نیز باید توسعه یابد.