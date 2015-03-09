جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در علی آباد کتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله رزاقی معاون ابتدایی آموزش و پرورش گلستان صبح دوشنبه در دومین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در علی آباد کتول گفت: شما نوجوانان باید همواره در کنار تحصیل علم و استدلال، آینده نگر باشید، زیرا کسانی که آینده را پیش بینی نمی کنند نمی توانند در آینده تاثیر بگذارند.



وی افزود: پیش بینی آینده و رفتارهای آینده برای ساختن فردایی بهتر امری ضروری است و کسانی که نمی توانند آینده و رفتارهای آینده را پیش بینی کنند مغفول می مانند.



رزاقی تاکید کرد: همه ما نسبت به نسل آینده مسئولیت داریم و احساس مسئولیت در قبال خود و جامعه امری ضروری است و عدم احساس مسئولیت هزینه های سنگینی را بر دوش جامعه خواهد گذاشت.



معاون ابتدایی آموزش و پرورش گلستان همچنین اظهار کرد: نوجوان جامعه اسلامی باید مستقل باشد زیرا آموزه های دینی و کتاب آسمانی ما سرشار از درس زندگی و شیوه های درست زیستن است.



رزاقی خاطرنشان کرد: نوجوان ما باید با تکیه بر تعالیم اسلامی و دینی مستقل باشد تا جوامع دیگر بر ما تکیه کنند.



وی همچنین یادآور شد: ما باید به آنچه که به عنوان ارزشهای دینی و مذهبی در اسلام داریم به خوبی جامه عمل بپوشانیم و الگویی باشیم برای جوامع دیگر.



معاون ابتدایی آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه یکی از شعارهای امسال امور تربیتی تکریم والدین است، گفت: لازم است به احترام والدین توجه ویژه ای داشته باشیم و خوب بودن را تمرین و تکرار کنیم چرا که در آینده نیز فرزندانمان همین رفتار را با ما خواهند داشت.



رزاقی تاکیدکرد: برگزاری این جشنواره ها ناشی از دغدغه مسئولان در برابر آینده شما نوجوانان است و بدون توجه و عمل کردن به آموزه های اسلامی این اقدامات بی ثمر خواهند ماند.