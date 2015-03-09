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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره ممتاز شد

مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره ممتاز شد

مرکز مشاوره دانشگاه تهران در بیست و ششمین گردهم‌آیی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور رتبه مرکز مشاوره ممتاز کشوری" را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و ششمین گردهم‌آیی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در دانشگاه شیراز برگزار شد مرکز مشاوره دانشگاه تهران با کسب بالاترین امتیاز و با اختلاف بسیار به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» انتخاب و با دریافت لوح تقدیر از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.

 تعداد جلسات ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی، تعداد کارشناسان دارای مدارک تخصصی در سطوح دکتری و ارشد، برگزاری برنامه‌های آموزش گروهی شامل کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها و سخنرانی‌ها، انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط، فعالیت‌های انتشاراتی بهداشت روانی دانشجویی، انجام طرح‌های مداخلاتی بهداشت روانی در سطح خوابگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی، دارا بودن شعب مرکز مشاوره در سطح خوابگاه‌ها به منظور دسترس‌پذیری خدمات، ارائه خدمات غیرحضوری مشاوره و بهداشت روانی شامل خدمات مشاوره تلفنی و الکترونیکی و انجام فعالیت‌های بدیع و نوآورانه، این مرکز در بین مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور به عنوان مرکز مشاوره ممتاز انتخاب شد.

کد مطلب 2514583
زهرا سیفی

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