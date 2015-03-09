یک روبات گیشه سینما را به دست گرفت/ باب اسفنجی در رده پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، اين هفته فیلم تازه از راه رسیده «چپی» در راس باکس آفیس جای گرفت.

ظرف این یک هفته ترتیب فیلم ها چنین تغییر کرده است.

۱. «چپی» از سونی پیکچرز ساخته نیل بلومکمپ فیلمی اکشن و علمی-تخیلی است. قهرمان این فیلم روباتی است که تصمیم می‌گیرد به آدم ها ملحق شود. این فیلم که با بودجه ۴۹ میلیون دلار تولید شده، با بازی هیو جکمن و دیو پاتل با فروشی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری در راس باکس آفیس آمریکا جای گرفته است. این فیلم در ۳۲۰۲ سالن سینما به نمایش درآمده و درجه نمایشش R است.

۲. «فوکوس» با بازی ویل اسمیت که هفته پیش «پنجاه طیف خاکستری» را از راس پایین کشیده بود، در دومین هفته نمایشش به مکان دوم رفت. این فیلم با فروش ۱۰.۲ میلیون دلاری در ۳۳۲۳ سالن سينما، مجموع فروشش را به ۳۴.۵۷۳ میلیون دلار رساند.

۳. «دومین هتل برتر گل همیشه بهار عحیب» این فیلم به کارگردانی جان مدن، فیلمی کمدی رمانتیک با بازی چهره های سرشناسی چون جودی دنچ، ریچارد گر، مگی اسمیت و دیو پاتل، دیگر فیلم تازه وارد به باکس آفیس، در هفته اول اکرانش در مکان سوم جای گرفته است. این فیلم با نمایش در ۱۵۷۳ سالن فروشی ۸.۶۰۰ میلیون دلاری را تجربه کرده است.

۴. «مرد پادشاه: سرویس مخفی» ساخته متیو وان با بازی کالن فرت اين هفته با فروشي ۸.۳۰۰ ميليون دلاري پس از چهار هفته فروش، فروش خود را به ۹۸.۰۲۷ ميليون دلار رسانده و در۳۱۰۱ سالن نمايش داده مي‌شود.

۵. «باب اسفنجی بیرون از آب» این فیلم این بار از مکان سوم به جایگاه پنجم آمد. این فیلم در این آخر هفته ۷ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروشش در پنج هفته را به ۱۴۸.۹۹۳ میلیون دلار برساند. این انیمیشن موفق در ۳۰۹۷ سالن سینما در حال نمایش است.

۶. «پنجاه طیف گری» این فیلم که هفته پیش چهارم بود، این هفته در مکان ششم قرار گرفت. این فیلم در ۲۷۸۸ سالن به نمایش درآمده و با فروش ۵.۶ میلیون دلاری خود مجموع فروشش در چهار هفته را به رقم ۱۵۶ میلیون دلار رساند. هزینه ساخت فیلم ۴۰ میلیون دلار بوده است.

۷. «مک فارلند، ایالات متحده آمریکا» ساخته نیکی کارو با بازی کوین کاستنر که هفته پیش ششم بود، در سومین هفته نمایشش ۵.۳ میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خود در ۲۷۹۲ سالن سینما را به ۲۹.۴میلیون دلار رساند.

۸. «اثر لازاروس» در دومین هفته نمایشش در ۲۶۶۶ سالن، فروشی ۵.۱ میلون دلاری را ثبت کرد تا مجموع فروشش را به ۱۷.۴ میلیون دلار برساند.

۹. «داف» این فیلم کمدی به کارگردانی آری سندل که هفته پیش هشتم بود، در سومین هفته نمایشش ۴.۸ میلیون فروش کرد تا در مجموع رقم ۲۶.۱ میلیون دلار را به نام خودش ثبت کرده باشد.

۱۰. «تجارت ناتمام» ساخته کن اسکات محصولی از کمپانی فاکس قرن بیستم با بازی تام ویلکینسون، در اولین هفته نمایشش فروشی ۴.۸ میلیون دلاری را تجربه کرد. این فیلم در ۲۷۷۷ سالن سینما نمایش داده می‌شود.

«تک تیرانداز آمریکایی» این هفته به مکان یازدهم رفت و در مجموع ۳۳۷ میلیون دلار فروش را ثبت کرد. «هنوز آلیس»، «پدینگتون»، «بازی تقلید»، «ژوپیتر صعودی»، «آ لا مالا» و «بردمن» در رده های بعدی قرار گرفتند.