نفوذ پهپادها به مراکز نظامی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک فروند پهپاد ناشناس بر فراز مرکز ارتباطات دریایی ارتش فرانسه در نزدیکی پاریس رویت شد.

پس از مشاهده این پهپاد بر فراز مرکز یاد شده یک بالگرد برای شناسایی و دور کردن این پهپاد از محل به هوا برخاست، اما در لحظه رسیدن این بالگرد بر فراز مرکز ارتباطات دریایی، پهپاد ذکر شده منطقه را ترک کرده بود.

در هفته های جاری گزارش های متعددی درباره پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز پاریس منتشر شده است.

هنوز مشخص نیست که ماموریت این پهپادها چیست و چه کشور و یا چه گروهی مسئول آنهاست.

با توجه به آنکه پاریس در سال جدید میلادی شاهد چند حادثه خونین از سوی تروریست های مرتبط با تروریست های حاضر در سوریه بوده، پرواز این هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز پاریس موجب وحشت مردم این شهر شده است.

در همین رابطه دادگاهی در پاریس یک خبرنگار الجزیره را به خاطر به پرواز درآوردن یک پهپاد در آسمان این شهر به پرداخت هزار یورو جریمه محکوم کرد.