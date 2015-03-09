نمایشگاه بهاره همدان با ۲۸۰ غرفه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بابایی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بهاره در محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان اظهار داشت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۶ اسفند ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب و به صورت یکسره در محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان برقرار است.

وی با بیان اینکه بجز همدان چهار استان دیگر در نمایشگاه بهاره شرکت کرده اند، عنوان کرد: استان های اصفهان، تهران، کرمانشاه و یزد نیز در این نمایشگاه غرفه دارند.

مدیر بازررسی و نظارت اتاق اصناف همدان با افزودن این نکته که اولویت بر تولیدات داخلی قرار گرفته، بیان داشت: ۲۸۰ غرفه در نمایشگاه برپا شده که اولویت واگذاری غرفه ها برای تولید کننده های داخل استان بوده است.

بابایی ادامه داد: غرفه ها متشکل از مواد غذایی، آجیل، شیرینی و شکلات، کیف و کفش، پوشاک، مواد شوینده، مرغ و ماهی و غیره است.

وی با بیان اینکه تمام اجناس نمایشگاه با قیمتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود، اذعان داشت: با وجود تخفیف در نمایشگاه نوعی رقابت در بازار ایجاد و این حرکت باعث کاهش قیمت در بازار نیز می شود.

مدیر بازررسی و نظارت اتاق اصناف همدان با بیان اینکه کاهش قیمت ها در نمایشگاه منجر به هماهنگی خود بخود بازار با نمایشگاه می شود، گفت: در نتیجه این امر شاهد کنترل قیمت در بازار نیز هستیم.

بابایی به تشکیل کارگروه کیفیت که ناظر بر کیفیت اجناس نمایشگاه است نیز اشاره و عنوان کرد: نمایشگاه امسال از نظر کیفیت متفاوت از نمایشگاه های گذشته است و با نظارت های صورت گرفته تلاش شده تا جنس نامرغوب در آن عرضه نشود.

وی به کارخانه های مختلف مواد غذایی که در نمایشگاه غرفه دارند اشاره کرد و افزود: این کارخانه ها عرضه مستقیم محصولات غذایی را از کارخانه به نمایشگاه دارند.

مدیر بازررسی و نظارت اتاق اصناف همدان پیش بینی حضور مردم در نمایشگاه را روزانه ۱۵ هزار نفر ذکر کرد و گفت: تعداد ۲۸۰ غرفه در نمایشگاه با توجه به تقاضای مردم کم است و انتظار می رود در نمایشگاه بهاره سال آینده این تعداد غرفه افزایش بیابد.