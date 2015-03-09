آزادی یک منطقه دیگر الانبار /محاصره دهها تروریست داعشی انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی نیروی هوایی توانستد منطقه الکناطر در شمال شرقی الکرمه در استان الانبار را از لوث داعش پاکسازی کنند.

صباح کرحوت رئیس شورای استان الانبار در بیانیه ای خبر آزادسازی منطقه الکناطر از اشغال تروریستهای تکفیری را اعلام کرد.

محاصره دهها تروریست داعشی انتحاری در صلاح الدین

خبر دیگر اینکه نیروهای داوطلب مردمی عراق، دهها تروریست داعشی را در منزلی در نزدیک شهر الدور در جنوب استان صلاح الدین محاصره کرده اند.

یک منبع در نیروهای داوطلب مردمی اعلام کرد دهها تروریست داعشی در منزلی در نزدیکی شهر الدور محاصره شده اند و تک تیراندازهای مردمی توانسته اند شماری از آنها را به هلاکت برسانند.

وی افزود تروریستهای داعشی تحت محاصره، انتحاری هستند که سبب شده است نیروهای امنیتی برای حمله به آنها حساب شده عمل کنند و آن را از طریق تک تیراندازهای مردمی انجام دهند.