گام نخست سیاست ابلاغی افزایش جمعیت در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، محمد اسماعیل مطلق در همایش سلامت باروری و افزایش جمعیت از دیدگاه اسلام اظهار داشت: برای اجرایی شدن کامل سیاست کلی افزایش جمعیت می‌بایست چالش‌های پیش‌رو مثل مسکن، اشتغال، اعتیاد و دیگر موانع با همکاری سایر دستگاه های مسئول برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: از جمله عواملی که مانع افزایش نرخ رشد و باروری جمعیت می شود، افزایش سن ازدواج، بیماری های عفونی، اعتیاد و ایدز هستند.

این مقام مسئول بیان داشت: گام نخست سیاست ابلاغی افزایش جمعیت در استان بوشهر اجرا شده است و اکنون می بایست برای سلامت مادران و کودکان برنامه ریزی شود.

محمد اسماعیل مطلق افزود: با وجود افزایش آمار طلاق در استان بوشهر خوشبختانه نرخ باروری جمعیت پس از ابلاغ سیاست کلی افزایش جمعیت در برخی شهرستان های استان بوشهر بالاتر از نرخ ۲.۱ است که باید برنامه ریزی مطلوب در این مناطق برای سلامت مادران و کودکان انجام شود.

وی با بیان اینکه نرخ باروری ۲.۱ جمعیت مطلوب است گفت: در شهرستان هایی که نرخ باروری از ۲.۱ پایین تر است باید سیاست گذاری به سمت حمایت از افزایش جمعیت باشد.