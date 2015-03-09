هلال احمر در حال خرید ۲۸ فروند بالگرد امدادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات احداث بیستمین پایگاه امداد هوایی کشور به مساحت ۴ هکتار، با حضور رئیس جمعیت هلال احمر در استان هرمزگان آغاز شد.

دکتر سید امیر محسن ضیائی، در این مراسم تأکید کرد: نگاه جمعیت هلال احمر به استان هرمزگان ویژه بوده لذا به محض تکمیل پایگاه امداد هوایی همه تلاش خود را می کنیم تا استان را به هلیکوپتر امداد و نجات و آمبولانس هوایی مجهز کنیم.

وی افزود: استان هرمزگان با چنین وسعتی نیاز به استفاده روزانه از امکانات جدید به ویژه در حوزه های امدادی دارد.

ضیایی با اشاره به اینکه هم اکنون جمعیت هلال احمر مجهز به ۱۷بالگرد است که میان دو تا سه استان به صورت مشترک به کار کرفته می شوند مقرر شده است تا هر استان را به یک بالگرد مجهز کنیم. در این زمینه نیز مجلس امسال اعتبار خوبی به هلال احمر اختصاص داده است و هم اکنون در حال خرید ۲۸بالگرد برای تکمیل ناوگان امداد هوایی خود هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان با توجه به شرایط ملی، محلی و بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است اظهار کرد: بر این اساس باید توجه خاصی به تجهیزات و نیروی انسانی هلال احمر به استان داشت تا در خدمت رسانی با مشکل مواجه نشویم. در این زمینه هلال احمر حمایت ویژه ای از استان هرمزگان خواهد کرد اما نیازمند همکاری سایر بخش ها نیز هستیم.