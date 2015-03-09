گلایه «لاله افتخاری» از دولت درباره طرح ثبت اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز وای فای لامپ «گلوری» با حضور لاله افتخاری موسس و رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان، نوآوران مجلس شورای اسلامی و ایده پردازان این محصول رونمایی شد.

وای فای لامپ یا گلوری یک لامپ هوشمند است که به قطر 50 متر اینترنت وای فای را منتشر می کند به نحوی که با تعداد محدودی از آن می توان یک محوطه چند هکتاری را بدون استفاده از کابل به صورت یک پارچه شبکه کرد. کم هزینه بودن، سادگی و سرعت نصب بالا تنها بخشی از ویژگی های این محصول است همچنین با این محصول امکان مدیریت اینترنت و روشنایی محیط با یک ریموت و حتی به صورت اینترنتی فراهم می شود و با استفاده از این وسیله گام جدیدی در ایجاد خانه های هوشمند می توان برداشت.

لاله افتخاری - موسس و رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان، نوآوران مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: گلوری یک رویایی است که اکنون به محصول تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امروز عرصه تکنولوژی و پیشرفت است، افزود: استفاده از اینترنت و فضای مجازی نیز از تکنولوژی های قابل پیشرفت است، چراکه کودکان امروز با سیستم کاری که ما در گذشته استفاده می کردیم مانوس نیستند و بازی، سرگرمی و حتی حفظ قرآن را با استفاده از فضای مجازی فرا می گیرد.

موسس ورئیس فراکسیون حمایت از مخترعان،نخبگان، نوآوران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از وای فای لامپ در ادامه افزود: تلاش ما در فراکسیون که روسای چند کمیسیون در آن هستند در جهت شناسایی استعدادها و حمایت از منابع انسانی غنی است، چراکه این منابعی که اکنون در دست داریم،نسبت به کشورهای دیگر بالاتر است. البته باید در این میان با سازمان ها و نهادهای دیگری همچون بسیج علمی و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های دیگر تعامل داشته باشیم.

وی افزود: اکنون که در بحران و فشارهای بین المللی هستیم که البته نمی توان به این فشارها بحران گفت، باید به توان داخلی اعتماد و تکیه کنیم و به بودجه های نفتی که نگاه سیاسی به آن می شود کمتر وابسته باشیم و کمتر به کشورهای خارجی وابستگی داشته باشیم.

افتخاری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب هم راهنمایی های حکیمانه در این خصوص دارند، افزود: ما هم در مجلس شورای اسلامی به موضوع مخترعان توجه داریم و سرعت خود را برای استفاده از توان داخلی افزایش می دهیم.

به گفته وی با وجود تلاشگران و مخترعان و نوآوران شاهد اختراعات و نوآوری هایی در کشور هستیم که مایه افتخار هستند.

افتخاری با اشاره به قوانینی که اخیرا در راستای حمایت از مخترعان به تصویب رسیده افزود: البته این قوانین مشمول زمان شده چراکه قرار بود لایحه ثبت اختراعات با قانون مالکیت فکری در مجلس مطرح شود و امسال، قانون مالکیت فکری مطرح شد ولی حرفی از قانون ثبت اختراع به میان نیامد و دولت از ما خواست که در این خصوص دست نگه داریم.

وی با گلایه از دولت در ادامه افزود: این طرح آماده بود ولی در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد. امیدواریم که استاندارد ثبت اختراع در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

وی با اشاره به صندوق نواوری و شکوفایی گفت: همچنین معاونت علمی و فناوری به وسیله صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند حمایت مالی از مخترعان داشته باشد تا در کشور شاهد پیشرفت بیشتری باشیم.

افتخاری افزود: اگر طرح ثبت اختراعات مصوب شود، اختراعات داخلی می توانند با برخی از کالاهای خارجی که اکنون با قیمتی ارزان و ظاهری فریبنده در بازار وجود دارند، رقابت کنند و مانع از فروش آنها شوند تا در نتیجه اختراعات ایرانی به ثبت و تجاری سازی برسد.