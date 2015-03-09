توضیح معاونت صنایع دستی استان اردبیل درباره گزارش خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر اردبیل، معاونت صنایع دستی استان اردبیل جوابیه ای را به این خبرگزاری ارسال کرد. متن جوابیه به شرح زیر است:

پیرو انتشار خبر در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال جاری با عنوان «آخرین نوای چکش مسگری در اردبیل خاموش شد/ وداع با تنها بازمانده» در خبرگزاری مهر استان، معاونت صنایع دستی استان لازم می داند مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و غلبه بر برخورد احساسی خبرنگار مربوطه که باعث شده اصالت مطالب عنوان شده از سوی معاون صنایع دستی خدشه دار شده و سخنی خلاف واقع نشر یابد، از سوی همان خبرگزاری منعکس شود.

خبرنگار مهر استان در این خبر از زبان آقای آفتابی آذر عنوان کرده است که از سوی میراث فرهنگی حتی یک بار سراغی گرفته نشده و صحبتی با ایشان نشده است، در صورت امکان انتشار، این معاونت آمادگی دارد تصاویر حضور مدیرکل وقت میراث فرهنگی و معاون صنایع دستی استان برای تقدیر در منزل ایشان را در اختیار این خبرگزاری قرار دهد.

همچنین گفتنی است، مطالب عنوان شده توسط علیرضا دباغ عبداللهی معاون صنایع دستی استان در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر مربوط به بیمه این هنرمند صنایع دستی، به شرح ذیل است: بیمه هنرمندان صنایع دستی، مطابق قانون پس از احصاء مدارک مندرج در مقررات که قانون ملی است و استان در تغییر آن نمی تواند نقشی داشته باشد، تا ۵۰ سالگی هنرمند حداکثر مقدور بوده است که علی رغم خواسته باطنی معاونت صنایع دستی برای بیمه این هنرمند پیشکسوت، با توجه به منع قانونی، این مهم میسر نشد.

توضیح مهر/

ذکر این مطلب از زبان مرحوم آفتابی آذر که "میراث فرهنگی تاکنون سراغی از وی نگرفته است"، مربوط به گزارش ۱۳ اسفند نبوده بلکه مربوط به گزارش اول منتشر شده در مهر سال ۹۱ با عنوان "غربت تنها بازمانده هنر اصيل اردبيل/ شمارش آخرين نواهاي چكش مسگري" بوده که در این گزارش نقل قول شده است. بنابراین دیدار از وی بعد از گزارش اول خبرگزاری مهر صورت گرفته است که در این گزارش نیز به این ترتیب «معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: در پی گزارش خبرگزاری مهر ما یک بار با مدیریت وقت به منزل این هنرمند رفتیم و به وی هدیه ای هم دادیم» آن اشاره شده است.

اما در خصوص بیمه هنرمند مسگر اردبیلی مطالب مندرج در جوابیه گواه اصالت خبر، به طوری که در گزارش مهر نیز ذکر شده که بیمه تا ۵۰ سالگی هنرمندان ممکن است، اما تاکید شده که به دلیل پیشکسوت بودن و فقر معیشتی و نقش قابل توجه این هنرمند انتظار می رفت حمایت بیشتری در خصوص بیمه آن صورت می گرفت.