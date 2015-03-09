تیم امید در گروهی آسانی نیست/ از بازی کنار بزرگان استقلال خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بهنام برزای درباره اولین بازی رسمی خود با پیراهن استقلال گفت: استقلال تیم بزرگی است و همواره بازیکنان بزرگی در اختیار داشته است و خوشحالم که برای اولین بار در برابر نفت مسجد سلیمان برای این تیم به میدان رفتم.
وی اضافه کرد: از لحظهای که در حال گرم کردن برای ورود به زمین بودم انگیزه زیادی داشتم تا به تیم خودم کمک کنم و مثمر ثمر باشم و خدا را شکر میکنم که در همان زمانی که در زمین بودم توانستم نمایش خوبی داشته باشم و همه بزرگان تیم و بازیکنان پس از پایان بازی تبریک گفتند.
هافبک مهاجم - استقلال وی ادامه داد: از روزی که به استقلال آمدم بسیار با انگیزه بودم و با جدیت تمرین کردم تا خودم را به امیر قلعهنویی و کادر فنی استقلال نشان دهم و امیدوارم بتوانم هر زمان که کادر فنی صلاح دیدند و من به میدان رفتم عملکرد قابل قبولی داشته باشم تا هواداران و کادر فنی نیز از من راضی باشند.
وی درباره دیدار برابر نفت اظهار کرد: نفت مسجدسلیمان تیم بسیار خوبی بود و نسبت به نیم فصل اول پیشرفت چشمگیری داشته است اما ما استقلال هستیم و برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به همه امتیازات این بازی داشتیم که شکر خدا توانستیم برنده از زمین خارج شویم.
برزای درباره شرایط خودش پس از بازی برابر نفت مسجد سلیمان تصریح کرد: یک جلسه با استقلال ریکاوری کردیم و هم اکنون در اردوی تیم امید حضور دارم. باید از امیر قلعهنویی بابت اینکه در این زمان حساس به من اجازه داد تا در اردوی تیم امید حاضر شوم تشکر کنم ولی دوست داشتم شرایط به گونهای بود تا میتوانستم به استقلال کمک کنم و در خدمت تیمم باشم.
وی با دعوت از استقلالیها برای حمایت از تیم امید در بازیهای پیش روی تصریح کرد: تیم ملی امید شرایط بسیار خوبی دارد و اردوهای متعددی که پشت سر گذاشتیم، به پیشرفتمان کمک زیادی کرده است. نزدیک به چهار دهه است که در المپیک حضور نداریم و باید در این دوره به این روند پایان دهیم.
کاپیتان تیم امید کشورمان در پایان گفت: همه فکر میکنند که ما گروه آسانی داریم اما در فوتبال امروز هیچ تیمی از پیش برنده نیست و همه دیدند که در بازیهای آسیایی در چه گروهی نتوانستیم نتیجه بگیریم. از هواداران فوتبال و به خصوص استقلالیها دعوت میکنم تا در ایام بازیهای تیم امید حامی ما باشند تا این مسیر را با موفقیت طی کنیم.
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