سرعت طوفان شن در ریگان به ۸۰ کیلومتر در ساعت رسید

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: از صبح امروز طوفان شن در شهرستان ریگان آغاز شده است که منجر به کاهش شدید دید افقی و اخلال در رفت و آمد مردم شده است.

وی از مردم خواست به دلیل آلایندگی هوا از عبور و مرور در معابر عمومی تا پایان طوفان خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

فرماندار ریگان ادامه داد: دلیل در جاده هیا ترانزیتی شهرستان کاهش یافته و از مسافران می خواهیم در صورت عدم ضرورت از جاده ها تردد نکنند.

باقری ادامه داد: دستگاههای امدادی در آماده باش قرار دارند اما جاده چابهار و محورهای روستایی در معرض بسته شدن به دلیل کاهش دید قرار دارند.

وی از شن گرفتگی مزارع گندم و جو شهرستان خبر داد و گفت: این طوفان بیشترین خسارت را در مناطق هشتصد متری، دهرضا، ملک آباد و شیر آباد را ایجاد کرده است.