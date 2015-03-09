وای فای لامپ رونمایی شد/ امنیت شبکه به صورت وایرلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین کاظمی - مدیر گروه و رئیس هیات مدیره «گروه فناوری آفتاب » در مراسم رونمایی از وای فای لامپ (گلوری) عنوان کرد: گروه فناوری آفتاب به عنوان یکی از مجموعه های نوآور ایرانی برای اولین بار وای فای لامپ را معرفی می کند که این محصول امکان یکپارچه سازی و گسترش شبکه اینترنت وای فای را به صورت پیوسته و هوشمند در قالب یک لامپ کوچک، شکل ها و اجسام دیگر معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه وای فای لامپ ارزش افزوده مخابراتی بالایی دارد، افزود: این محصول می تواند از طریق یک ماژول کوچک، یک فضای چندهکتاری را شبکه سازی اینترنتی کند که برای این کار، نیازی به تخصص و صرف زمان زیادی نیست. به عنوان مثال می توان هشت هزار متر مربع را از طریق هفت لامپ به اینترنت «بدون قطعی شبکه» وصل کرد.

کاظمی با بیان اینکه لامپ باید به برق متصل باشد تا بتواند فضا را شبکه سازی کند، گفت: وای فای لامپ می تواند فرکانس مخابراتی را برقرار کند تا به موقع پیام ها رد و بدل شوند. همچنین این محصول باعث می شود هر دستگاه و شی کوچکی از طریق یک ماژول، فضای بزرگی را به اینترنت متصل کند. البته لامپ یکی از نمونه هایی است که می تواند شبکه سازی کند.

رئیس هیات مدیره «گروه فناوری آفتاب» افزود: با این محصول، امکان مدیریت اینترنت و روشنایی محیط با یک ریموت و حتی به صورت اینترنتی نیز فراهم می شود که این گام نویی در پروژه خانه هوشمند است.

وی با بیان اینکه این محصول متشکل از سه قسمت است، گفت: گلوری مستر، گلوری لامپ و ریموت کنترل برای مدیریت لامپ با نوآوری خاص، مجهز به امنیت شبکه از اجزای وای فای لامپ به شمار می آیند

به گزارش مهر، علاوه بر رونمایی از لامپ وای فای، سایت فارسی "زمانک لایت" نیز با حضور موسس و رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان و نوآوران مجلس شورای اسلامی و ایده پردازان وای فای لامپ، رونمایی شد.