عفونت ميكروبی عامل بیماری دانشجویان دانشگاه شیراز بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، این دانشگاه در اطلاعیه ای درباره بیماری تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز مقارن دوازدهم اسفند ماه آورده است: طبق آمار مركز اورژانس شیراز و مراكز طبی دانشگاه، آمار كل مراجعان حدود ۳۱۱ نفر بوده كه از این تعداد حدود ۹۹ نفر (بصورت تدریجی) طی شش روز در بیمارستان بستری و پس از مداوا ترخیص شده و مابقی به تعداد ۲۱۲ نفر بصورت سرپایی در مراكز درمانی خوابگاه‌ها درمان شدند. در راستای پیگیری و درمان بیماران، مسئولان دانشگاه و معاونت دانشجویی و مراكز درمانی خوابگاه‌ها با همكاری و تلاش بی‌وقفه مسئولین اورژانس شیراز، بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) و مركز بهداشت شیراز، به سرعت وارد عمل شده و كلیه خدمات لازم را بصورت رایگان به دانشجویان ارائه کردند.

در این اطلاعیه آمده است: با پیگیری مستمر و طبق اظهار نظر مسئولان مربوطه، عامل بیماری عفونت میكروبی تشخیص داده شده كه علت انتقال آن می‌تواند انسان و عدم رعایت موارد بهداشتی باشد. لازم به ذكر است كه تعدادی از دانشجویان بیمار اصلاً از سلف‌سرویس دانشگاه استفاده نكرده بودند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز در اطلاعیه خود تأکید کرد: از غذاخوری ها و خوابگاه‌های پردیس ارم توسط كارشناسان مركز بهداشت شیراز طی چند مرحله بازدید به عمل آمد و نمونه‌گیری های لازم از آب، مواد غذایی و اقلام و سرویس‌های بهداشتی گرفته شد.

در ادمه اطلاعیه ذکر شده است: كارشناسان علاوه بر توصیه‌های جدیدتر بهداشتی، نكاتی در مورد بهسازی هرچه بیشتر محیط آشپزخانه‌ها و خرید تجهیزات لازم طبخ و توزیع غذا ارائه کردند كه در حد امكانات دانشگاه و با تامین اعتبار لازم، پیگیری بیشتری خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز در پایان آورده است: ضمن عذرخواهی از عزیزان دانشجو و تقدیر و تشكر از صبوری و همكاری همه شما بویژه تلاش و پیگیری اعضاء شورای صنفی مركزی دانشگاه و كلیه سرورانی كه یاری‌رسان دانشجویان بودند،‌ امیدواریم با عنایت الهی و همكاری شما و همت همه مسئولان شاهد بروز حوادث ناگواری از این قبیل نباشیم.