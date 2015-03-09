۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

این زن شوهر خود را بدبخت کرد

یک زن چینی برای درست کردن یک استکان چای برای خودش دارو ندار همسرش را به آتش کشید تا وی تبدیل به یک بدهکار کامل شود.

مجله مهر- عطیه همتی: گاهی مردم به بانک ها اعتماد زیادی ندارند و ترجیح می دهند که پولهایشان را در بالش، تشک و جاهای عجیب و غریب نگه دارند تا اینکه آنها را به بانک بسپارند. حالا یک خانم چینی مبلغ ۲۰ هزار پوند معادل ۱۰۶ میلیون تومان پول نقد را که مربوط به حقوق کارکنان شوهرش بود در قسمتی از اجاق گاز خانه پنهان کرد.صبح روز بعد خانم هائوبین که برای درست کردن یک قوری چای به آشپزخانه رفت. شعله گاز را روشن کرد. همین روشن کردن شعله باعث پرتاب جرقه ای به سمت پول ها شد و بعد خانوم هائوبین تمام این مبلغ را به آتش کشید. با اینکه بعد از متوجه شدن این موضوع بلافاصله روی آنها آب ریخت اما برای این کار کمی دیر شده بود و این موضوع نتوانست شوهرش را از بدبختی نجات دهد.

خانوم هائوبین ۳۵ ساله که از یک پوشش نمدی برای پوشانده پول ها استفاده کرده بود، اجاق گاز را محل امنی برای نگهداری پول های همسرش دید و اما این اصلا فکر خوبی نبود.این زن خرابکار بلافاصله بعد از این اتفاق به بانک مراجعه کرد اما آنها به وی گفتند که کمتر از نصف این پولها باقی مانده و هیچ کدام از پولهای سوخته شده قابل تبادل نیست.

آقای بین ۳۹ ساله که به خاطر چای خوردن همسرش کلی بدهکار شد، صاحب یک شرکت ساخت و ساز کوچک در چین است و مجبور شد از کارکنان شرکتش بابت خرابکاری همسرش عذرخواهی کند و از آنها خواست که خطای همسرش را ببخشند. آقای بین به کارکنانش قول داد که هرطور شده این مبلغ را به آنها پرداخت می کند و برای این کار نیاز به قرض گرفتن پول از دوستانش دارد.

آقای بین درباره همسرش هم گفت: « این اتفاق ضربه سختی برای من بود و همسرم همه چیز را ویران کرد اما من او را می بخشم و ما از این موضوع نجات پیدا می کنیم.»

    • سینا ۰۵:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
      فقط همین یکیه که شوهرشو بدبخت کرده ؟ اونای دیگه هم به شکلی دیگه

