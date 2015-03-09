اصفهان در آينده شهری نمونه در دنيا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در اولین كنگره بین المللی آسیایی- آفریقایی مایكوباكتریولوژی كه با حضور دكتر علی اكبر ولایتی در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، گفت: حضور همه شركت كنندگان دراین همایش را به شهر گنبدهای فیروزه ای و مناره های بلند و شهر پل های زیبا و شهر علم و دیانت و شهر ایثار و شهادت خیر مقدم عرض می كنم.

وی با بیان اینكه ۵ قرن قبل ماركوپولو در سفر به اصفهان، این شهر را نصف جهان نامید، گفت: امروز با حضور شما در این شهر، من اصفهان را همه جهان می دانم.

استاندار اصفهان به بیان ویژگی های این استان پرداخت و گفت: اصفهان ۴ دوره پایتخت ایران بوده است و امروز این شهر در بین ۱۰ شهر دیدنی جهان قرار گرفته است.

زرگرپور با بیان اینكه اصفهان در صنعت جایگاه اول را در كشور به خود اختصاص داده است، افزود: اصفهان دومین استان دانشگاهی كشور است و در گردشگری و میراث فرهنگی نیز در كشور و منطقه حرف اول را برای گفتن دارد.

وی به وجود ۲۰ هزار اثر طبیعی و تمدنی قابل توجه در اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: یك هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی اصفهان در میراث ملی كشور و ۵ اثر نیز در میراث جهانی به ثبت رسیده است.

رسول زرگرپور با بیان اینكه نیمی از صنایع دستی كشور در اصفهان تولید می شود، تصریح كرد: بیش از ۱۰۰ قلم از صنایع دستی اصفهان دارای مهر اصالت یونسكو است.

استاندار اصفهان افزود: مدیر كل یونسكو در سفر به اصفهان این شهر را فیروزه بزرگ و صدف جهان برشمرد و از مردم اصفهان به خاطر حفظ این گنجینه بین المللی قدردانی كرد.

وی با بیان اینكه در آینده اصفهان به مركز علم و فناوری و همچنین مركز گردشگری و هنر كشور تبدیل خواهد شد، گفت: اصفهان در آینده شهری نمونه در دنیا می شود.

گفتنی است اولین كنگره بین المللی آسیایی- آفریقایی مایكوباكتریولوژی با محوریت «ارائه مهم‌ترین یافته‌های مایكوباكتریولوژیست‌ها » از ۱۶ لغایت ۲۰ اسفند ماه در هتل عباسی برگزار می شود.