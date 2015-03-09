به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری فرانسه، چین و روسیه قرارداد خط لوله گاز "سیبری غربی" را برای سال آینده میلادی اجرا خواهند کرد.

این در حالی است که روسیه در حال تغییر موضع اقتصادی از سمت اروپای غربی به سمت آسیا است.

در همین حال، وزیر امور خارجه چین گفت، انگیزه داخلی بالایی برای گسترش دادن مناسبات با روسیه وجود دارد و قسمت قابل توجه همکاری با روسیه به حوزه های نفت، گاز و انرژی هسته ای برمی گردد.

همچنین پیش از این، روسیه متعهد به فروش گاز به چین از طریق منطقه خاور دور بود اما توافق جدید بین چین و روسیه برای فروش گاز از طریق منطقه سیبری مقرون به صرفه تر است.