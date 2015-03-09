۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

توضیح سازمان انرژی اتمی درباره وب سایت اینترنتی جعلی

سازمان انرژی اتمی با صدور اطلاعیه‌ای درباره وب سایت اینترنتی جعلی اعلام کرد: هرگونه آگهی استخدام و جذب نیروی انسانی در بخش­‌های مختلف صنعت هسته‌ای از طریق آگهی­ رسمی اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد طی روزهای اخیر افرادی سود جو با راه­ اندازی سایت اینترنتی جعلی از طریق ارسال پست الکترونیک و پیامک به فارغ التحصیلان رشته­ های مهندسی و معرفی پروژه های غیرواقعی به عنوان پروژه های سازمان، در قالب استخدام اقدام به کلاهبرداری کرده ­اند.

در این فرآیند از داوطلبین خواسته شده ضمن ارسال مدارک و مشخصات خود، مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به یک حساب جعلی واریزکنند.

سازمان انرژی اتمی ایران ضمن هشدار به ملت شریف ایران و تکذیب موضوع، اعلام می کند؛ مطالب عنوان شده هیچ ارتباطی به این سازمان نداشته و موضوع از طریق مراجع امنیتی و قضایی در دست پیگیری است.

 هرگونه آگهی استخدام و جذب نیروی انسانی در بخش­های مختلف صنعت هسته­ای از طریق آگهی­ رسمی در رسانه ملی، جراید معتبر و پورتال سازمان انرِژی اتمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2514643

