طرح کاداس امسال در زنجان اجرا نشد

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اجرای طرح کاداس در اراضی ملی در راستای اجرای قانون و افزایش بهره وری و تثبیت اراضی ملی و دولتی انجام می شود.

وی اظهار داشت: سند دفترچه ای برای این اراضی صادر شده است و این امر باعث به روز شدن سند مالکیت می شود و در مجموع اداره کل براجرای طرح کاداس بسیار مصصم است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: طرح کاداس با هدف تکریم ارباب رجوع، رفع تداخل اراضی ملی و دولتی و قوانین اصلاحات اراضی در دستور کار منابع طبیعی و آبخیزداری است.

اسکندری گفت: افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از محل اعتبارات ملی سال ۹۴ در ۱۲۷ روستای استان زنجان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار لازم پس از اجرای کامل طرح و تکمیل پوشش استانی راه اندازی سایت با پوشش WEB GIS با هدف اخذ پاسخ استعلام به صورت غیر حضوری در دستور کار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان یاد آورشد: اجرای طرح کاداس از ابتدای سال آینده به طور همزمان در همه شهرستان های استان زنجان شروع می شود.

اسکندری افزود: سال آینده جشن کاداس در ۳,۵ هکتار از اراضی استان داریم و از ۶۰ هکتار به ۴۵ هکتار خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص می یابد که یک قدم مثبت است.