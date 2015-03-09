اختصاص ۴۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۴ شهر آذربايجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری پلدشت با اشاره به اینكه ۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات كشاورزی و اشتغال جوانان برای رفع معضل بیكاری به ۴ شهرستان حوزه انتخابیه خبر داد و افزود: از این میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال جهت اشتغال و رفع معضل بیكاری جوانان تخصیص می یابد.

وی با بیان اینكه همچنین ۵ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات به بخش كشاورزی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود، اظهار داشت: همچنین ۲ میلیون تن آسفالت جهت بهسازی و اجرای طرح هادی به شهرستانهای ماكو، شوط، چالدران و ماكو طی سال آینده تخصیص می یابد.

نماینده مردم شهرستانهای ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه بودجه سال ۹۴، بدون بحث نتیجه مذاکرات بسته شده است، عنوان كرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از بودجه وابسته به نفت است و به علت توطئه های اخیر نفتی در منطقه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری در بودجه سال ۹۴ اعمال و تنظیم شد.

علیپور حذف درصدی از یارانه ها و دریافت مالیات را از موارد جایگزین جهت حذف نفت از بودجه سال ۹۴ عنوان و اعلام كرد: بودجه سال آینده بدون بحث نتیجه مذاکرات بسته شده است و در آن توجه به مسائل روستایی،کشاورزی و اشتغال در اولویت است.

افزایش ۱۰ برابری درآمدهای منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماكو

مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو نیز در این جلسه با اشاره به اینکه درآمد منطقه آزاد ماکو تا شهریور ماه سال گذشته ۶۰ میلیارد ریال بود، گفت: این رقم با ادامه فعالیتهای این سازمان تاکنون ۱۰ برابر افزایش یافته كه امیدواریم این روند با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده ادامه یابد.

حسین فروزان ادامه داد: پلدشت به جهت موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن مرز رسمی و زمین های کشاورزی وسیع و مرغوب پتانسیل بالایی جهت سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در زمینه ها مختلف دارد که جهت تحقق این امر تعامل، همکاری و هم فکری کلیه عوامل دخیل لازم است.

وی با بیان اینكه مجتمع پتروشیمی در این منطقه توسط سرمایه گذاران خارجی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد دلار اجرایی می شود كه فاز اول آن با ۵۰۰ میلیون دلار طی آینده نزدیك بزودی آغاز می شود، اظهار داشت: ارتقا دفتر منطقه آزاد پلدشت به مدیریت و حل مشکل آب شرب این شهر از برنامه های اولویت دار سازمان منطقه آزاد ماکو طی سال آینده هستند.

فرماندار پلدشت هم در این جلسه از اجرای طرح تعریض جاده های این شهرستان طی سال آینده خبر داد و گفت: در این راستا جاده پلدشت به مرگنلر و جاده پلدشت به ماکو که رفت و آمد ترانزیتی انجام خواهد شد تعریض می شوند، ادامه داد: در صدد تهیه دستگاه آب شیرین کن جهت حل این مشکل هستیم كه در آینده نیز با تکمیل پروسه مطالعاتی آب مورد نیاز از ماکو به پلدشت منتقل خواهد شد.