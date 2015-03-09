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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

امیری خبرداد:

شهرستان فیروزکوه ۴۸۶ شهید را تقدیم انقلاب کرده است

شهرستان فیروزکوه ۴۸۶ شهید را تقدیم انقلاب کرده است

فیروزکوه- رییس بنیاد شهید انقلاب اسلامی فیروزکوه گفت: شهرستان فیروز کوه دارای ۴۸۶ شهید انقلاب اسلامی ودوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله امیری رییس بنیاد شهید انقلاب اسلامی فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ۲۲اسفند سالروز گرامیداشت روزشهدا اظهارداشت: شهدا برگردن همه ما حق دارند چرا که عزت، افتخار، سربلندی و پیشرفت رابرای میهن عزیز اسلامی به ارمغان آوردند.

وی گفت:یکی از رسالت های امروز احاد جامعه و مسئولان شناخت واقعی این ایثارگران است که با کمترین امکانات حماسه ها خلق کردند و از کیان کشور دفاع کردند.

رییس بنیاد شهید انقلاب اسلامی فیروزکوه یاداورشد:عزت امروز اسلام و مسلمین از ثمره خون شهداست که با جانفشانی از ارزشهای ملی، میهنی ودینی کشورشان دفاع کردند.

امیری توسعه و ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس را ازکارهای ضروری در جامعه دانست و افزود: امروز فرصتی است تا با زنده نگه داشتن یاد شهدا  و بیان رشادتها و دلاوریهای شهدا فرهنگ شهادت و ایثارگری را به  نسل های اینده منتقل کنیم.

وی تاکید کرد: همواره باید تلاش کنیم یاد حقیقت و خاطره شهادت را در جامعه زنده نگه داریم و در برابرصبر و گذشت خانواده های شهدا سر تکریم فرود آوریم.

رییس بنیاد شهید انقلاب اسلامی فیروزکوه در خاتمه با اشاره برنامه های پیش بینی شده در گرامیداشت سالروز شهدا یادآورشد: برگزاری زیارت عاشورا، پیاده روی مسئولان شهرستان به سمت گلزار شهدا شهرستان،گلباران مزار شهدا، سرکشی از خانواده های معززشهدا و ایثارگران، نمایش فیلم شیار ۱۴۳برای مسئولان، ویزیت رایگان و تست فشارخون ازخانواده های شهدا و ایثارگران توسط شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه از جمله برنامه هایی است که بنیاد شهید انقلاب اسلامی با همکاری سایر دستگاههای شهرستان در گرامیداشت این روز انجام خواهد داد.

کد مطلب 2514652

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