به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "علی جمعه"با اشاره به اقدامات گروه تكفیری داعش، گفت: داعش مانند کمونیست‎ها درپی نابودی اسلام است.

وی افزود: محافظت از هویت اسلامی، اجماع همه بزرگان دین است. اسلام باید در برابر جهالت، تجاوز و اقدامات جنایتکارانه دشمنان در امان باشد.



شیخ علی جمعه جریان تروریستی داعش را خارج از دین خواند و تصریح کرد: داعش، خوارج و بی‎دین‎ها با هم برابر و اهدافشان یکسان است.



وی اجتهاد در اسلام را بر اساس فهم قرآن کریم، سنت نبی اکرم (ص) و روایات دانست و تصریح کرد: علمای مذاهب اسلامی در بسیاری از مسائل قطعی مانند خمر، زنا، گوشت خوک، نماز یومیه، ازدواج، طلاق و امثال این احکام با یکدیگر اختلاف ندارند.



این عالم مصری خاطرنشان ساخت: بررسی مسائل ظنی و توجه به آنان سبب اختلاف اندیشه و آرا می‎شود. علمای بسیاری برای حفظ اصول دین و مسائل قطعیه اسلام تلاش کرده‎اند.