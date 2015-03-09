  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

شیخ علی جمعه:

محافظت از هویت اسلامی، اجماع همه بزرگان دین است

محافظت از هویت اسلامی، اجماع همه بزرگان دین است

مفتی سابق و عضو هیأت العلمای مصر با محكوم كردن اقدامات تروریستهای تكفیری در جهان اسلام،‌ تاكید كرد: محافظت از هویت اسلامی، اجماع همه بزرگان دین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "علی جمعه"با اشاره به اقدامات گروه تكفیری داعش، گفت: داعش مانند کمونیست‎ها درپی نابودی اسلام است. 

وی افزود: محافظت از هویت اسلامی، اجماع همه بزرگان دین است. اسلام باید در برابر جهالت، تجاوز و اقدامات جنایتکارانه دشمنان در امان باشد.
 
شیخ علی جمعه جریان تروریستی داعش را خارج از دین خواند و تصریح کرد: داعش، خوارج و بی‎دین‎ها با هم برابر و اهدافشان یکسان است.
 
وی اجتهاد در اسلام را بر اساس فهم قرآن کریم، سنت نبی اکرم (ص) و روایات دانست و تصریح کرد: علمای مذاهب اسلامی در بسیاری از مسائل قطعی مانند خمر، زنا، گوشت خوک، نماز یومیه، ازدواج، طلاق و امثال این احکام با یکدیگر اختلاف ندارند.
 
این عالم مصری خاطرنشان ساخت: بررسی مسائل ظنی و توجه به آنان سبب اختلاف اندیشه و آرا می‎شود. علمای بسیاری برای حفظ اصول دین و مسائل قطعیه اسلام تلاش کرده‎اند.

کد مطلب 2514672
خداداد خادم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها