سومین مرکز نیکوکاری شهرستان کاشمر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرکز نیکوکاری کاشمر صبح امروز با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی و جمعی از مسئولان این شهرستان در روستای فرح اباد افتتاح شد.

مدیر كل كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی روز دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفت: توسعه فعالیت های اقتصادی از رویكردهای جدید كمیته امداد است.

علی اصغر حاجی نقی در مراسم افتتاح مركز تجمیع خیاطی روستای و مركز نیكوكاری روستای فرح آباد با بیان اینکه فرهنگ كار و تلاش در كنار فرهنگ قرآنی و دینی به ان توجه شده است ادامه داد: برای كشوری با اقتدار و موفق بایدبه سمت تولید و ثروت حركت كنیم.

وی با تاكید براینكه اگر در هر كشوری افراد فقیر زیاد شود به منزله اینست كه ستون فقرات آن كشور شكسته شده ادامه داد: قوت و قدرت یك حكومت وكشور و حاكمیت به مردم آن بستگی دارد كه می توان با الهام از كار و تلاش به موفقیت رسید.

وی با بیان اینكه مصرف گرایی و تجمل گرایی و اسراف به جای تولید به استقلال كشور لطمه می زند افزود: استقلال اقتصادی در كشورما با اقتصاد سرمایه داری كشورهای غربی تفاوت دارد زیرا در اقتصاد كشورهای غربی فضیلت های انسانی از بین رفته و هدف و سود شخصی مد نظر است.

مدیركل كمیته امداد خراسان رضوی با تاكید براینكه اگر جوانان ما در جبهه های جنگ از خاك و ناموس خود به خوبی دفاع كردند همان روش در جهاد اقتصادی نیز باید اجرایی شود ادامه داد: در این جهاد به خوبی فضیلت های انسانی و اخلاقی باید مد نظر باشد تا برای رسیدن به ثروت ارزشهای انسانی افراد زیر پا له نشود.

وی تلاش برای ایجاد كارگاه های جمعی و فعالیت های اقتصادی در روستاها را از برنامه های مهم كمیته امداد عنوان کرد و گفت: با ایجاد اشتغال در روستاها مثل گذشته فرهنگ كار و تلاش در بین جوانان رونق خواهد گرفت.

وی از كمك های مادی و معنوی این نهاد به افراد جهت ایجاد كارگاه های تجمیعی و فعالیت های اقتصادی در روستاها خبر داد و افزود: علاوه بر اینكه خدمات به افراد تحت پوشش قطع نمی شود تا با مشوق هایی كه مهیا شده با فعالیت و كار خود زندگی شرافتمندانه ای مهیا كرده و این فرهنگ را برای اعضای خانواده خویش نیز نهادینه كنند.

وی همچنین توجه به مراكز نیكوكاری در روستاها و شهرها توسط خیرین را از نیازهای دیگر جامعه دانست و گفت: مراكز نیكوكاری بهتر می توانند در شناسایی و خدمات بهتر، خارج از ساز و كار اداری اقدام كنند كه این امر به خوبی توسط معتمدان محلی قابل اجرا ست.

گفتنی است در این مراسم ضمن افتتاح مرکز نیکوکاری ولیعصر (عج) در روستای فرح‌آباد از توابع بخش مرکزی کاشمر طی احکام جداگانه‌ای علی شبان به سمت رئیس هیئت عامل، محمد حیدری مسئول امور اجرایی، عباس خدایی مسئول امور خیریه و علی رستمی به عنوان مسئول امور خیران و امدادیار معرفی منصوب و معرفی شدند.